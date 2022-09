Uno de los gremios que exigió esta posibilidad fue Apear, que representa a los productores arroceros del país. Su presidente, Saúl Núñez, estimó que solo dos de cada diez arroceros accederían al apoyo económico del gobierno porque no todos han logrado registrarse y “el padrón podría estar beneficiando a productores que ya vendieron sus parcelas o las alquilan”, indicó.

Cabe indicar que después de la papa y el maíz amarillo, el arroz es el cultivo que más aplica fertilizante en su proceso de crecimiento. A nivel nacional, se estiman al menos 300,000 hectáreas de arroz entre el norte y selva del país.

El ministro Andrés Alencastre evitó responder ante la Comisión Agraria, en una sesión realizada el viernes, sobre la razón técnica para no seleccionar a los productores en base a la información proporcionada por las Juntas de riego, aunque señaló que con la ampliación del presupuesto del fertiabono en S/202 millones, se llegaría a más beneficiarios, productores de 40 diferentes tipos de cultivos, entre ellos café y también papaya.

El bono para la primera lista de beneficiarios oscilará entre S/ 745 y S/ 7.447, dependiendo del número de hectáreas (hasta 10 hectáreas como máximo) y comenzará a pagarse el 16 de setiembre. Dicho monto, en cálculos de Anthony Caballero, especialista de la organización Asociatividad, cubriría solo el 12% del costo total para fertilizar una hectárea de arroz en Arequipa.

Cronograma para el pago del fertiabono.

“Para superar las doce toneladas de arroz por hectárea se necesitaba antes de S/ 2.500, ahora necesitan casi S/ 6.000. El incremento bruto es de S/3.500; es decir, el bono aliviaría el 20% de ese incremento y el 12% del total del costo. En papa, antes un productor del valle interandino invertía hasta S/ 2000 por hectárea para lograr rendimientos cercanos a 20 toneladas, hoy el necesita invertir cerca de S/5, 000 por hectárea. Sin embargo, más allá de si llega o no el bono, lo importante es que llegaría tarde, lo que no se abonó en su momento, las plantas no podrán absorberlo luego, por tanto, el rendimiento disminuirá”, aseguró en diálogo con Gestión.

La segunda lista de beneficiarios para el bono se publicaría la primera semana de octubre y recién en la tercera semana de ese mes comenzaría el pago a través del Agrobanco, Banco de la Nación y otras entidades financieras con las que se llegue a un acuerdo.

Esta segunda lista incluirá 235,000 beneficiarios que, en un inicio, iban a recibir un apoyo “mixto”, es decir, una parte en dinero en efectivo (entre S/498 y S/2.492), y otra, con urea que se adquiriría de la empresa italiana Unionsped. Pero tras caerse el proceso de compra internacional, el gobierno tendría que optar por el subsidio 100% monetario, señala Marco Vinelli, especialista en agronegocios.

El Midagri no ha confirmado esta decisión, pero durante la presentación en la Comisión Agraria, se había actualizado los montos del apoyo económico para la segunda lista, de entre S/ 641 y S/ 3.204 para entre una y cinco hectáreas.

Para Caballero, la entrega del fertilizante es solo un apoyo paliativo al productor por lo que propuso que se evalúen otras medidas como beneficios y reducción de tarifas por descarga en puertos para reducir el precio del costo logístico que luego se refleja en el precio de la urea u otros fertilizantes. “Abastecimiento hay, lo que preocupa todavía es el precio. En Lima y capitales de provincia la urea está entre S/160 y S/180 el saco, pero en zonas alejadas se mantiene sobre los S/200, hay que encontrar otros mecanismos”, indicó.

