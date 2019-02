Exportaciones peruanas totales superarían los US$ 52,000 millones este año, según Mincetur

Las exportaciones no tradicionales lograron récord histórico al alcanzar los US$ 13,223 millones durante el 2018, 13% más que en el 2017, señaló el ministro de Comercio Exterior y Turismo y presidente de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – Promperú, Edgar Vásquez Vela .







“ En el 2018, 829 productos de la canasta exportable alcanzaron récords históricos. Para nuestras exportaciones con valor agregado hemos logrado obtener además cifras récords en 45 mercados de destino, siendo los más importantes Estados Unidos, Países Bajos, Ecuador, Chile, España, entre otros”, detalló.

Durante este periodo, los productos con valor agregado más demandados en el exterior fueron la pota congelada (60% más), arándanos frescos (49%), uvas y paltas (26%), así como los artículos de pelo fino (20%), las manufacturas de plásticos (16%) y las prendas de algodón (13%).



Las ofertas pesqueras y agroindustriales lograron ventas récord por US$ 5,860 y US$ 1,369 millones, convirtiéndose también en los sectores más dinámicos con crecimientos del 26% y 15%, respectivamente. Entre las líneas manufactureras, destaca el rubro de materiales y acabados para la construcción que logró récord histórico en sus cuatro principales productos de exportación que sumaron US$ 302 millones.





Para el 2019, el titular del Mincetur dijo que tienen como meta superar los US$ 52,000 millones en exportaciones totales. Las exportaciones no tradicionales sumarían US$ 14,000 millones; mientras que las exportaciones de servicios alcanzarían los US$ 8,000 millones.

Resultados 2018

Las exportaciones totales alcanzaron los US$ 47,709 millones durante el 2018, lo que evidenció un aumento de 7% en comparación con el 2017, lográndose consolidar como cifra récord de nuestras exportaciones.



Cabe manifestar que, de las 7,500 empresas exportadoras de productos no tradicionales, el 97% son micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).



Las exportaciones regionales del interior mostraron un crecimiento de 18.9% en relación al 2017, logrando alcanzar una nueva marca. Las ubicadas en Piura, Ica, La Libertad, Lambayeque, Ancash, Tacna y San Martín fueron las de mayor valor exportado. Cabe destacar el gran dinamismo mostrado por Moquegua y Lambayeque, con expansiones de 61.6% y 43.4%, respectivamente.



Para el 2019, se tiene por meta sumar US$ 52,000 millones en exportaciones, de los cuales US$ 14,000 millones corresponderían a no tradicionales. Se espera además alcanzar los US$ 8,000 millones en exportaciones de servicios.