En noviembre de este año las exportaciones peruanas habrían sumado US$ 4,717 millones, cifra que reflejaría un incremento de 13.9%, respecto a similar periodo del año 2020, de acuerdo a cifras preliminares del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

Sin embargo, al desagregar por países, se observa que 7 de los 10 principales destinos reportan cifras positivas, en tanto los envíos a China -principal destino de las exportaciones peruanas- registrarían una caída de 34.5% en el periodo de análisis.

Las variaciones negativas también se habrían dado hacia India (-3,2%) y Corea del Sur (-53,6%).

Entre los países que reportarían variaciones positivas figuran Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos, Canadá, Suiza, Japón y Chile.

Precisamente, Estados Unidos registraría un valor exportado de US$ 753 millones (+30,2%); Reino Unido, US$ 443 millones (+657,5%); Países Bajos, US$ 255 millones (+92,2) y Canadá, US$ 221 millones (+11,6%). En tanto, los envíos a Suiza sumarían US$ 176 millones (+33%); Japón, US$ 172 millones (+1,6%) y Chile, US$ 148 millones (+24,8%).

Por productos

Entre los principales productos exportados se tendrían a los minerales de cobre con 326,188 toneladas por el precio de US$ 827 millones, cifras que revelarían caídas de 50.9% en cuanto a cantidad y 31.5% en cuanto al valor.

Así también, las barras de oro, 41 toneladas (+27.8%) por US$ 689 millones (+9.6%); el gas natural licuado, 436,959 toneladas (+198.9%) por US$ 465 millones (+1.405,3%); y los cátodos de cobre refinado, 30.464 toneladas (+12.2%) por US$ 292 millones (+44.9%).

Asimismo, las uvas frescas, 98.527 toneladas (+24.6%) por US$ 255 millones (+31%); arándanos frescos, 36.528 toneladas (+11.6%) por US$ 199 millones (+12.8%); así como café sin tostar y sin descafeinar, 31.821 toneladas (+6.8%) por US$ 135 millones (+44.2%).

Otro productos que destacarían son los minerales de plomo, 26,128 toneladas (-16.2%) por US$ 76 millones (+22.4%); minerales de zinc, 65,632 toneladas (-56.9%) por US$ 75 millones (-39.2%); y el estaño sin alear, 1,592 toneladas (-19%) por US$ 62 millones (+56.4%).

También figuran otras líneas de productos como t-shirt de algodón para hombres o mujeres, 9′983,973 prendas (+168.1%) por el valor de US$ 57 millones (+129.2%); espárragos frescos o refrigerados, 16,636 toneladas (+4.2%) por US$ 42 millones (-7%); y alambre de cobre refinado, 4,012 toneladas (+73.2%) por US$ 40 millones (+136.9%).