Entre enero y la tercera semana de mayo del 2020, los envíos peruanos de limón fresco sumaron 7,688 toneladas por un valor de US$ 5.9 millones aproximadamente.

En comparación con el mismo periodo del año anterior, las exportaciones crecieron 16% en volumen y 1% en valor.

Según el gerente general de ProCitrus, Sergio del Castillo, existe una alta demanda mundial y nacional por los cítricos que no va a cesar, ya que dicha fruta tiene alto contenido de vitamina C que sirve para fortalecer el sistema inmunológico, lo que le permite defenderse mejor contra el coronavirus.

En enero, el precio promedio de exportación fue de US$ 0.86 por kilogramo; en febrero se redujo a US$ 0.80; en marzo bajó aún más hasta US$ 0.73; en abril se recuperó hasta alcanzar el pico anual de US$ 0.87; y en lo que va de mayo tocó fondo con US$ 0.64.

Los principales destinos de exportación fueron Chile, que representó 52% de los envíos, Panamá (14%) y Reino Unido (10%), informó Agraria.pe.