Desde la puesta en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito por Perú y Costa Rica, hace nueve años, la agroindustria, la siderometalurgia y los textiles, fueron los 3 sectores que se beneficiaron más con ese acuerdo comercial.

Comparando los períodos junio del 2012 - mayo del 2013 y junio del 2021 - mayo del 2022, crecieron 191.4%, 157.4% y 145.8%, respectivamente, informó la Asociación de Exportadores (ADEX)

Cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade señalan que los despachos no tradicionales a ese mercado centroamericano aumentaron 63.7% al pasar de US$ 48.5 millones entre junio del 2012 y mayo del 2013 a US$ 79.4 millones entre junio del 2021 y mayo del 2022.

En esos mismos lapsos de tiempo, la agroindustria pasó de US$ 7.9 millones a US$ 23.1 millones, la siderometalurgia de US$ 2.7 millones a US$ 6.9 millones y los textiles de US$ 771,168 a US$ 1′895,000.

La pesca para consumo humano directo de US$ 650,911 a US$1′420,000, el químico de US$ 15.7 millones a US$ 27 millones, las confecciones de US$ 8.4 millones a US$ 9.9 millones y la metalmecánica de US$ 3 millones a US$ 3.4 millones.

Respecto a la integración comercial entre ambos países, se debe destacar que en el 2021 Perú fue el proveedor mundial N° 36 de Costa Rica, con una participación del 0.4% del total importado por esa nación.

En el ranking de Latinoamérica se posicionó en el puesto N°9.

ADEX indicó la existencia de un potencial exportador de nuestro país en Costa Rica, de productos como el alambre de cobre refinado de 6 mm por US$ 6.1 millones, paltas (US$ 4.8 millones), formas planas de polímeros (US$ 4.2 millones) y alimentos para animales (US$ 3.8 millones).

Primer semestre

En el primer semestre del año –del total de los despachos a Costa Rica por US$ 38.9 millones–, el 88% fueron no tradicionales (US$ 34.2 millones), logrando un incremento del 10% respecto al mismo periodo del 2021 (US$ 31.1 millones).

En el periodo analizado la agroindustria presentó una evolución el 25% al sumar US$ 9.1 millones. Sus principales partidas fueron uvas frescas, aguacates, galletas dulces, demás preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales y arándanos rojos .

Le siguió el químico (US$ 15.5 millones). Destacaron las demás placas, láminas, hojas y tiras de polímeros de etileno, los demás preparaciones antioxidantes y demás estabilizantes compuestos para caucho o plástico, a base de nitrato de amonio, los demás medicamentos para uso humano y los demás medicamentos para uso veterinario.

Nota

En el primer semestre del 2022 la balanza comercial fue deficitaria para nuestro país en US$ 7 millones.

Mientras las exportaciones peruanas a Costa Rica ascendieron a US$ 39 millones, las importaciones fueron por US$ 46 millones.

-VIDEO RECOMENDADO-

Meta, la casa matriz de Facebook e Instagram, dijo el jueves que ha dado de baja a uno de los grupos antivacunas más influyente de Estados Unidos en la red social por difundir desinformación sobre el COVID-19. (Fuente: AFP)