Las exportaciones anuales de Ecuador crecieron al récord de US$ 26,699 millones en 2021, mejorando en US$ 6,344 millones (31%) frente a las ventas de 2020, según datos divulgados el sábado por el Banco Central (BCE).

Los ingresos por exportaciones aumentaron de US$ 20,355 millones en 2020, para cuando cayeron en medio de la pandemia, a US$ 26,699 millones en 2021.

El récord de ventas anterior fue de US$ 25,732 millones en 2014, de acuerdo con las estadísticas del BCE.

En 2021, los principales destinos de la producción ecuatoriana fueron Estados Unidos -el mayor socio comercial del país sudamericano- con US$ 6,403 millones, China con US$ 4,075 millones, Panamá con US$ 3,970 millones y Chile con US$ 1,121 millones.

El petróleo encabeza la lista de productos tradicionales de venta de Ecuador, que incluye el banano y el camarón.

El gobierno del presidente Guillermo Lasso aspira a firmar este año un tratado de libre comercio con China, que le permitiría ampliar el mercado de exportaciones en US$ 1,000 millones al año.