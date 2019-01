Adex: Exportaciones de confecciones sumaron US$ 876 millones en enero-noviembre de 2018

La exportación de prendas de vestir peruanas sumaron un total de US$ 876,260,000 entre enero y noviembre de 2018, registrando un crecimiento de 10.6% respecto al año anterior, reportó la Asociación de Exportadores ( Adex ).

La gerente de Manufactura de Adex , Ysabel Segura, indicó que el crecimiento registrado respecto al 2017 se debió principalmente por partidas referidas a t-shirts de algodón, evidenciando un incremento en el consumo de algodón y, por ende, reforzando a toda la cadena textil confecciones.

Segura destacó que entre los diez primeros países que demandan las confecciones peruanas se observó un crecimiento considerables, a excepción de Chile y Colombia.

Estados Unidos permaneció como el primer destino de la oferta de prendas peruanas (66.3% de participación), seguido de Brasil, Alemania, Canadá, Argentina, Chile, Francia, Reino Unido, Colombia y Ecuador.

La ejecutiva resaltó que las exportaciones a EE.UU. se incrementaron en 10% al sumar US$ 581 millones entre enero y noviembre, y se espera que bordee los US$ 630 millones en el acumulado de los 12 meses del 2018.

“Aún estemos muy lejos de nuestros mejores valores de los años 2007 y 2008, donde se superaron los US$ 800 millones”, indicó.

A la fecha, las prendas peruanas llegaron a 98 mercados. En comparación con el mismo periodo en 2017, se dejó de exportar a Surinam, Turquía, Luxemburgo, Maldivas, Omán, Senegal, y Kenia.

Entre los principales productos exportados destacan los t-shirt de algodón, camisas de punto de algodón, t-shirts y camisetas interiores, prendas de vestir de punto para bebés, suéteres (jerseys), camisetas interiores de fibras acrílicas, camisones y pijamas de algodón para mujeres y niñas, entre otros.

Por último, cabe señalar que según el Sistema de Inteligencia Comercial Adex Data Trade, las exportaciones totales de la cadena textil-confecciones ascendieron entre enero y noviembre de 2018 a US$ 1,288 millones, aumentando en 11.4% en comparación al año pasado (US$ 1,156 millones). En tanto, los despachos textiles alcanzaron los US$ 412 millones.