“En el 2021 la exploración fue baja, solo US$ 327 millones, por la pandemia. En el 2022 se recuperó llegando en noviembre a US$ 383 millones y con los datos de diciembre se estima unos US$ 420 millones. Este año podríamos mejorar con un contexto social menos conflictivo, pero lo más probable es que la inversión en exploración disminuya 10% o 20% si para abril sigue fuerte la conflictividad en el sur”, dijo Gálvez.

El extitular del Minem explicó que sostienen las inversiones en exploración las operaciones brownfield, es decir, perforaciones para buscar nuevos yacimientos en las áreas de minas ya en operación, pero no hay nuevos proyectos (greenfield) grandes en marcha.

“Los que se está trabajando son en yacimientos ya descubiertos, como Mina Justa, Quellaveco que ya terminó, ampliación de Toromocho, San Gabriel, Michiquillay. En los proyectos que escuchamos se realizan exploraciones complementarias, pero eso nos puede durar 10 años más. Si no exploramos ahora, en 10 años la producción disminuirá porque no van a entrar nuevos proyectos para compensar las reservas ”, precisó.

Asimismo, Gálvez aseguró que los requisitos para explorar en el Perú son muy exigentes, complejos y la licencia social también cada vez es más frágil. “Por eso también hemos venido cayendo en nuevas exploraciones”, acotó.

Hasta el cierre de 2022, el Ministerio de Energía y Minas (Minem), señaló que su cartera de exploración minera es de 63 proyectos mineros ubicados en 17 regiones del país, contemplando una inversión global de US$ 586 millones.

De toda la inversión en exploración, el 43.4% corresponde al oro, 36.1% al cobre, 11.2% al zinc, 8.3% a la plata y 1% al estaño.

Otros factores que frenan la exploración minera

De acuerdo a Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la principal causa es la estricta regulación ambiental relacionada con el nuevo ‘reglamento de protección ambiental para exploraciones mineras’ (DS-042-2017), que dificulta obtener los permisos exploratorios .

“Anteriormente, las exploraciones mineras eran responsabilidad del Minem y ahora son del Ministerio del Ambiente. El problema es la falta de entendimiento porque la exploración minera es una actividad de muy bajo impacto ambiental y la regulación frondosa no guarda relación con el riego asociado. La regulación se debe ajustar a la realidad”, detalló.

Agregó que otro problema está asociado a los pobladores o propietarios de las tierras que al tener esta regulación tan estricta hace que la expectativa de la comunidad crezca .

“La expectativa de la comunidad no puede ser equivalente a un proyecto de exploración, porque no necesariamente una exploración va a traer una operación. Si la autoridad no nos acompaña en este entendimiento y la población que está en torno a este proyecto de exploración tampoco sigue ya vemos los resultados (que no se avanza)”, replicó.

En esa línea, Gobitz sostuvo que la autoridad tiene que transmitir a la población que no hay riesgo de impacto ambiental, para pedir permiso a la comunidad y perforar .

Otro factor, según el representante gremial, es que se debe entender que la exploración es inherente a la actividad minera.

“Si no exploramos, el portafolio de crecimiento se va acortando. Las inversiones se están yendo a otra jurisdicción en el corto plazo, pero en el largo plazo ponemos en riesgo un pilar de la economía del país”, anotó.

Por su parte, Miguel Cardozo, director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), mencionó que en el 2021, se ocupó el puesto siete en el ranking mundial de inversión en exploración al representar el 3.9% del total global, pero antes alcanzamos un 5% hasta 7%.

“En el 2022, pasamos de 3.9% a 4.2%, hemos mejorado un poquito, pero los otros países también han mejorado, porque todo el mundo está aumentando sus inversiones en exploración minera y nosotros no mucho”, argumentó.

Al igual que los otros dos expertos en minería, el representante del IIMP manifestó que el Perú es el país que más tarda en dar permisos ambientales en exploración en el mundo.

“En otros países mineros se demora de seis a ocho meses obtener esos permisos ambientales, pero en Perú hay proyectos de exploración que están esperando más de cuatro años”, aseveró.

Refirió que de cada 100 proyectos solo uno llega a mina. “Entonces es una inversión de alto riesgo y de alguna manera no dura mucho en el proceso de exploración. Hay que cambiar esa norma completamente porque hay principios que no son reales y pautas negativas desde su formulación”, afirmó.

Añadió que Antamina aún tiene nueve años de explotación y está tramitando un permiso para hacer ciertas modificaciones y aumentar su vida en aproximadamente cinco años más. “Entonces son 14 años, y luego no hay ningún proyecto en Áncash que pueda reemplazarlo. Hablamos de aprovechar los precios del cobre, pero después de Quellaveco no hay otra de esa envergadura”, comentó.