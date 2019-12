Álvaro Paz de la Barra, alcalde de La Molina, aseguró que este mes se definirá –con miras a empezar las obras el próximo año– la unidad ejecutora que se encargará de desarrollar el túnel que unirá los distritos de La Molina y Surco . Esta puede recaer en manos de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que podría desarrollarla bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OxI), o del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

La obra demandará una inversión de –aproximadamente– S/ 380 millones. “Conforme a la última reunión ejecutiva realizada en Palacio de Gobierno tendría que definirse este mes (cómo se llevará adelante la obra) para que el próximo año empiecen con todos los trámites de acuerdo al marco normativo”, explicó en diálogo con Gestión.pe

La obra consiste en crear la conexión vehicular entre La Molina y Surco , a través de un acceso vehicular, desde el cruce de la avenida Los Cóndores con la Alameda del Corregidor hasta el cruce de la avenida El Derby con la avenida Manuel Holguín.

“En lo particular consideró que lo más viable es que lo haga Lima Metropolitana”, arguyó .

Cabe precisar que el último viernes –a través de un comunicado– la comuna molinense informó que suscribiría directamente un convenio con Urbi Proyecto (vinculada al grupo Intercopr) debido a que la Municipalidad Metropolitana de Lima habría rechazó participar en la ejecución de la obra (bajo la modalidad de OxI), y que delegó las facultades correspondientes a la Municipalidad de La Molina para concretar la ejecución de la obra.

Sobre el particular, el alcalde Jorge Muñoz ha dicho públicamente que Lima no delegó a La Molina la construcción del túnel en el cerro Centinela, que lo unirá este distrito con Surco y que su comuna no tiene recursos para viabilizar este proyecto.

Al respecto, Paz de la Barra dijo –en contraste al comunicado del viernes– que nunca ha solicitado formalmente la delegación de facultades.

“(Jorge Muñoz) Esta desinformado, está actuando con un desconocimiento categórico: nunca hemos solicitado delegación de facultades para hacer (el túnel). Podríamos hacerlo, pero será mucho más complicado que el Ministerio de Economía y Finanzas nos garantice a nosotros, por ello que estoy siendo un operador político entre Lima Metropolitana y el gobierno nacional y le pido a Jorge Muñoz que no sea mezquino, que sepa reconocer”, manifestó.

En ese sentido, aclaró que si se decide por la Municipalidad de Lima como la unidad ejecutora, tendría que suscribir un convenio con Urbi Proyecto (vinculada al grupo Intercopr) para desarrollarla bajo la modalidad de Obras por Impuestos, dado que no tiene suficiente canon para construirla. Lo que se está proponiendo –insiste Paz de la Barra– es que el MEF garantice (la obra) mediante una línea (para la compensación de los futuros impuestos a pagar), ya que la OxI tiene que ser pagada durante un periodo máximo de 10 años.

En cambio, si se decide que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) sea responsable de la misma, esta lo realizaría con fondos del tesoro público y se realizaría una reclasificación de la vía.