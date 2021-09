Este 2021 el Perú celebra su bicentenario, un país de ensueño, con una impresionante geografía contenida en su mar, costa, sierra y selva, espacios donde se escribe su historia y que albergan riquezas inimaginables mineras, pesqueras, flora y fauna y, por supuesto también, su agricultura de un origen ancestral que, moderna, hoy día marca el rumbo de una integración global a través del comercio de sus productos agrarios.

Aunque el boom de la agricultura peruana que hoy conocemos lleva poco más de 20 años, estos han sido suficientes para ser reconocidos en los cinco continentes, manteniendo al Perú en los primeros puestos como país agroexportador de frutas y hortalizas con el arándano, espárrago, uva, mango, banano orgánico, jengibre, entre otros. Compartiendo, con todo el derecho, la condición de formar parte de los principales países considerados como “la despensa del mundo”.

El agro moderno peruano viene aprovechando sus condiciones privilegiadas de ubicación geográfica, biodiversidad, clima, disponibilidad de tierras, disponibilidad de agua, etc., que le permiten tener altas productividades para la atención de los mercados nacionales y mundiales. Pero la agricultura no solo viene jugando un papel fundamental en la economía peruana sino también en el desarrollo social del país, como muestra de ello es su posición de segundo sector exportador y el de mayor generación de empleo, impactando en la reducción de la pobreza, con la mayor Población Económicamente Activa que incluye a millones de agricultores, en su mayoría de pequeñas unidades productivas, que desarrollan esta noble actividad.

El mercado internacional hoy en día es el mercado natural de la agricultura moderna peruana y el 2020 no fue la excepción. Durante el año pasado, la agroexportación peruana continúo con un crecimiento de 6% comparado con el 2019, llegando a cerca de US$ 7,500 millones; siendo la Unión Europea y Norteamérica quienes reciben el mayor porcentaje de nuestros productos. En el caso del viejo continente, el 2020 se exportaron más de US$ 2,700 millones de productos agrícolas peruanos a toda Europa.

El crecimiento de las agroexportaciones peruanas a España pasó de US$ 83 millones el año 2000 y US$ 237 millones el 2010 a US$ 454 millones el 2020, con un impresionante 23% de crecimiento promedio anual. Otra cifra importante es que el 17% de todas las agroexportaciones peruanas a la Unión Europea ingresaron por puertos y aeropuertos españoles, siendo el Puerto de Algeciras el principal puerto de entrada, convirtiendo a España en una importante puerta para los productos agrarios peruanos.

Son cientos de empresas agroexportadoras peruanas las que hoy en día tienen en España su mercado objetivo, proveyendo de productos agrarios de la más alta calidad como palta Hass, pimiento piquillo, espárragos, uvas, alcachofas, mangos, páprika, cebollas, arándanos, jengibre, cítricos, entre muchos otros productos del agro peruano.

Sin embargo, como en todo, el camino no fue y no es fácil. Nuestra agricultura afrontó desde crisis económicas y políticas hasta fuertes embates de la naturaleza, fenómenos naturales como el Niño Costero del 2017, que activó muchas quebradas costeras peruanas generando destrucción y pérdidas de vidas; sin embargo lo pudimos superar, trabajando unidos y con una industria moderna y responsable logramos mantener la producción y el crecimiento, preservando no solo los cultivos, sino también los cientos de miles empleos generados en las zonas rurales peruanas.

Desde el año 2020, al igual que todos los países, venimos atravesando una de las peores pandemias globales que ha sufrido la humanidad: el coronavirus. El Perú protegió su cadena de abastecimiento de alimentos, lo cual permitió que la producción agraria, agroindustria y agroexportación pudiesen seguir operando por tratarse de una actividad esencial, abasteciendo sin parar los mercados nacionales e internacionales cumpliendo con todos nuestros compromisos.

En el marco de las buenas prácticas de las empresas agroexportadoras peruanas relacionadas al cumplimiento de protocolos y estándares sanitarios del más alto nivel, desarrollamos en la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) protocolos privados para evitar el contagio y mitigar el efecto del COVID-19, los cuales se implementaron desde los primeros días de la cuarentena a través del “Manual de Buenas Prácticas y Medidas de Prevención contra el COVID-19”.

De manera paralela a la actividad productiva, las empresas del sector agrario desplegaron múltiples acciones de apoyo social y humanitario a las instituciones del sector público y a la población de diversas regiones en la lucha contra la pandemia.

Aún tenemos muchos retos y desafíos que afrontar, pero también tenemos muchas más ganas de seguir creciendo y desarrollando el sector. Retos como mejorar la regulación y competitividad del sector, desarrollo de infraestructura hidráulica mayor y menor en las regiones costeras y la sierra, integración de cientos de miles de pequeños productores a las modernas cadenas productivas y de comercialización peruanas, desarrollo de ecosistemas de I+D+i, seguir consolidado los mercados internacionales, así como acceder a nuevos mercados, son solo algunos de los retos que tenemos en la agricultura peruana.

Este 2021 mantenemos las perspectivas de crecimiento del sector agrario peruano y el liderazgo mundial en varios de nuestros productos en una época muy complicada globalmente. Es por ello que el intercambio comercial global particularmente con el continente europeo y, por ejemplo, a través de España como puerta de entrada a Europa, es estratégico para nuestros países, relaciones que seguiremos cultivando como buenos agricultores.

Datos

Edgar Vásquez, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX) indicó que la agricultura es el principal sector de exportación peruana a España al concentrar el 41% del total en el 2020, equivalente a US$ 455 millones.

Los diez principales productos de la canasta exportadora peruana hacia España representan el 74% del total, conformadas por zinc, cobre, paltas, calamar gigante, pimiento piquillo en conservas, espárragos en conservas, estaño, uvas frescas, espárragos frescos y alcachofas en conserva.