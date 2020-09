A pesar del negativo impacto multisectorial provocado por la pandemia del COVID-19, las exportaciones de palta peruana (Hass) a Estados Unidos mantendrán este año los mismos niveles que en el 2019, y ya se proyecta incrementar los envíos por encima de 200 millones de libras durante la próxima campaña, afirmó Xavier Equihua, CEO del Peruvian Avocado Commission (PAC).

“Si bien la campaña todavía no termina, Perú va a terminar exportando una cifra similar a la del año pasado, aun cuando en el 2020 la ventana de exportación a EE.UU. fue un poco más condensada debido a que la materia seca se tardó este año”, explicó Equihua en diálogo con Gestion.pe desde Washington, donde PAC tiene su sede.

Para el ejecutivo, es “primordial” incrementar los envíos a EE.UU. y una manera de hacerlo es comenzar a exportar volúmenes promocionales antes de lo usual, sin descuidar la “excelente calidad” de la palta peruana.

“En vez de tener una ventana de junio a setiembre, que sea desde mayo; pero eso solo se puede hacer si la materia seca y la calidad son adecuadas para el mercado americano. En el pasado algunos exportadores han enviado fruta de mala calidad de forma temprana e incluso durante la temporada pico y eso ha tenido un efecto negativo en la reputación del origen”, subrayó.

Nuestro objetivo debe ser extender la ventana peruana en EE.UU., así como los volúmenes en los meses tradicionales pero exportando fruta de excelente calidad y materia seca.



Efecto COVID

Consultado sobre el impacto de la crisis del nuevo coronavirus en su sector, Equihua recordó como en el pico de la pandemia en EE.UU., la palta o aguacate resultó siendo un producto indispensable en la canasta básica de los estadounidenses y, curiosamente, la fruta peruana está ahora disponible a la venta en más cadenas de supermercados que en el 2019.

“Gracias a sus 20 vitaminas y minerales, la palta se convirtió en una especie de ‘comfort fruit’, que en EE.UU. significa algo que la gente come porque les hace sentir bien. Mucha gente no ve la palta como una fruta, la considera un alimento y eso es una gran ventaja para este producto, no es como un banano o piña que son frutas”, anotó.

Según explica el CEO de PAC, la palta ya es un ícono global de salud en el mundo, y el Perú fue el primero en introducir el concepto de la palta como el superalimento más popular en EE.UU. y Europa.

“Otro mensaje que utilizamos en nuestro marketing es que la palta peruana es la palta del verano y es por eso que uno de nuestros eslogan en inglés es Avocados from Peru - The Summer Avocado. Con este mensaje damos a conocer al consumidor americano el concepto de que la palta peruana es la palta ideal del verano”, comentó.

La palta se siguió vendiendo en EE.UU. a pesar de que un 15-20% del consumo es a través de restaurantes y estos tuvieron que cerrar.



México y California

Equihua también mencionó que México es y será el principal exportador de aguacates a EE.UU. con una cuota de 80% del consumo en dicho país; sin embargo, “vale la pena decir que hubo semanas [en la temporada] que Perú exportó más que México”.

“Es difícil comparar al primer proveedor del mercado más grande del mundo con el Perú, cuando estás hablando de un origen que está poniendo 2,000 millones de libras y Perú está poniendo 180 millones de libras. Por otro lado, California está en alrededor de 380-390 millones de libras en el 2020, este fue un año ‘on’ de producción para California, pero aun así el Perú pudo poner lo mismo que el año pasado”, remarcó.

Además, en palabras de Equihua, el Perú tiene un mercado muy grande en Europa, “básicamente lo que es México para EE.UU., Perú es lo mismo para Europa, el número uno”.

El mercado europeo tradicionalmente consume más palta peruana que el estadounidense ya que en Europa, Perú es el principal proveedor de palta, representando más de un tercio de las paltas consumidas anualmente en el viejo continente. Asimismo, el consumo de palta en Europa ha crecido a un ritmo mucho más consistente que en EE.UU., donde el consumo se ha mantenido relativamente estático durante los últimos cuatro años.

Por último, consultado sobre la reciente decisión de EE.UU. de investigar el efecto de las crecientes importaciones de arándanos en su industria local, Equihua aclaró que este tema es muy diferente a la situación de la palta.

“En el caso de la palta, el 85% de la fruta vendida en EE.UU. es importada y la relación que existe con California es muy estrecha. No hay comparación con el rubro del arándano, donde existen múltiples estados que lo producen. En EE.UU. solo existe un estado que produce palta Hass y obviamente también tenemos un programa de promoción muy activo en el cual todo el mundo se conoce. Es una dinámica que se ha creado y fomentado, muy diferente a la que existe con el arándano”, concluyó.