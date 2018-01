Pocos días antes de fin de año, el ministro de Transporte y Comunicaciones, Bruno Giuffra, adelantó a Gestión que ya se habían levantado las interferencias para la entrega de terrenos necesarios para la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez.

La ampliación del aeropuerto tiene como finalidad ampliar la segunda pista de aterrizaje y la construcción de un nuevo terminal de pasajeros.

Esto luego que Ositran señalara que estaba pendiente el levantamiento de una línea de gas de Cálidda y el viaducto de Gambetta hasta antes del 31 de diciembre.

Para fines de diciembre, el ministro Giuffra incluso señaló que “no se ha coordinado (una prórroga con LAP de la fecha de entrega de terrenos) debido a que el MTC va a acreditar la liberación de las dos interferencias”.

Asimismo, señaló que los terrenos del Grupo Aéreo No. 8 serían entregados a Lima Airport Partners para descongestionar el aeropuerto.

Más de dos semanas después, el ministro señaló que aún no se han entregado los terrenos a LAP.

“Están en ese proceso. Estamos afinando los últimos detalles. [Estaría] para las siguientes semanas, todo está dentro de lo previsto”, dijo Giuffra a Gestión.pe.

Club de la Construcción y Chinchero

En otro momento, el titular del MTC evitó afirmar si es que las empresas envueltas en el caso del “Club de la Construcción” podrían participar en una posible futura licitación del proyecto del aeropuerto de Chinchero, en Cusco.

“No me quiero adelantar con ese criterio pero que estén en un proceso de investigación no quiere decir que estén sancionadas o impedidas. Habrá algunas empresas que estén impedidas y otras no. En su momento lo veremos”, manifestó.