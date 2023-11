Agustín Rotondo, managing director de Wayra Hispam, explicó a Gestión que el ecosistema está pasando por un momento de corrección. “Wayra, al ser un corporativo que invierte, tenemos menos restricciones a la hora de invertir (en startups) a diferencia de otros fondos, por lo que pudimos aprovechar este año en hacer buenas inversiones”, detalló.

En plena pandemia, recordó, se dio un boom de inversiones en startups con valuaciones muy caras, panorama que empezó a corregirse a partir de este año y que continuará el 2024.

Este año, el fondo corporativo de Telefónica Movistar incorporó a su cartera a cuatro nuevas startups como Celes, empresa colombiana de Inteligencia Artificial (IA) y analítica de datos aplicados a la gestión de la cadena de suministros para empresas medianas y pequeñas con operaciones en Perú.

Otra incorporación fue la plataforma de servicios financieros Glim, de fundadores argentinos, y que empezará a operar en Perú el 2024. A ella se sumó Erudit, otra startup de IA que provee información en tiempo real sobre su fuerza laboral a las empresas. YChaindots, de origen uruguayo, apoya a las grandes y medianas compañías en su gestión de compliance.

A este grupo ingresa también una startup en la que Wayra Hispam empezará a invertir antes de fin de año. “A estas cinco se suma otra en la que ya invertimos, pero que le hemos puesto más capital este año, y otra más que está pendiente de aprobación en la misma situación”, refirió el ejecutivo.

La aceleradora de Telefónica Movistar enfatizó que están destinando recursos con una lógica más regional, “olvidándonos de donde son los fundadores, pero preocupándonos (de que la startup) opere en la región y genere valor agregado, independientemente de su origen”.

El potencial de Perú y lo que viene el 2024

Para Wayra Hispam, el 2024 va a ser un año de recuperación para la industria de venture capital. Proyectó que vuelva a retomar la senda de crecimiento en inversiones, aunque ello no implica que se llegue a los valores que se observaron en 2020 y 2021.

“El mercado peruano tiene un gran potencial y mucho por desarrollar, por lo que queremos ser parte de ese desarrollo. Una prueba de ello es que cada vez hay más fondos que están interesados en Perú. El ecosistema está tomando una relevancia cada vez mayor”, subrayó Rotondo.

El fondo corporativo de Telefónica Movistar recalcó que no puede adelantar cuántas inversiones en startups se harán a nivel nacional el 2024, “ya que las oportunidades van apareciendo en el camino”. Sin embargo, la proyección para el primer trimestre del 2024 es sumar al portafolio entre tres o cuatro nuevas startups a nivel regional.

Rotondo calculó entre siete y 12 nuevas inversiones en la región el 2024, así como colocar un monto similar o superior al alcanzado este año. “Lograr ello depende de una serie de factores y circunstancias, por lo que de ninguna manera se puede visualizar como una meta”, precisó.

El portafolio actual de Wayra Hispam llega a 100 startups activas, de las cuales 12 son de origen peruano. Desde 2018, ha invertido US$ 20 millones en la región, mientras que en el Perú se han superado los US$ 3 millones.De las startups activas, 90 trabajan para Telefónica Movistar. En el país, 11 lo hacen.

El ticket promedio de inversión bordea los US$ 250,000, tomando en cuenta que se han desembolsado desde US$ 150,000 hasta US$ 350,000. “El año que viene, no es que subiremos el ticket, pero lo que puede pasar es que, dependiendo de las oportunidades, habrá más inversiones”, dijo Rotondo.

Entre los sectores de interés, el ejecutivo remarcó que hay “varios” con potencial. “Por ejemplo el financiero tiene muchos desafíos en Latinoamérica, ya que hay mucha gente fuera del sistema bancario. Todo lo que tenga que ver con fintech tiene potencial, a lo que se suman foodtech, edtech, healthtech, proptech y todo lo relacionado al real estate, al igual que el climatetech y el HRtech”, adelantó.

De cara al próximo año, Rotondo reiteró que hay una gran oportunidad de desarrollo del ecosistema emprendedor, ya que hay “buenas perspectivas” para que las startups retomen el protagonismo. El experto consideró que va a crecer el financiamiento por deuda, mientras que en equity se verá una recuperación, no a niveles de pandemia, pero sí precovid “que eran más razonables”.

Claves

Desde este mes, Wayra Hispam está colaborando con la empresa de innovación abierta de Ferreycorp, Sintech. Ven opciones para optimizar el consumo de energía en el procesamiento minero, así como en disminuir el consumo de la flota minera, potenciar la gestión de activos y reducir fallas, entre otros.

está colaborando con la empresa de innovación abierta de Ferreycorp, Sintech. Ven opciones para optimizar el consumo de energía en el procesamiento minero, así como en disminuir el consumo de la flota minera, potenciar la gestión de activos y reducir fallas, entre otros. “Esta es una muestra del interés que estamos viendo en temas de cambio climático tanto de las startups como del mundo corporativo, por lo que hay potencial para hacer un match” , mencionó Rotondo. La compañía colabora, por ejemplo, con el Grupo Energía de Bogotá en el desarrollo de la industria energética del futuro.

, mencionó Rotondo. La compañía colabora, por ejemplo, con el Grupo Energía de Bogotá en el desarrollo de la industria energética del futuro. Estas colaboraciones no están cerradas a posibles inversiones, agregó Rotondo.

Agustín Rotondo, managing director de Wayra Hispam. (Foto: Difusión)

