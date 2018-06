Walmart supera a Whole Foods en estudio de cadena de suministro

A las tiendas de comestibles como Walmart Inc., Jumbo Group Ltd. y Whole Foods Market Inc. les fue mal en la evaluación del tratamiento dado a las mujeres, los productores rurales y los trabajadores del sector de los alimentos que abastecen a los supermercados en los Estados Unidos y la Unión Europea.

Según los indicadores de transparencia y tratamiento de los trabajadores, Tesco Plc ocupó el primer puesto en el primer estudio de la historia sobre las políticas de la cadena de suministro elaborado por la agrupación humanitaria Oxfam America y dado a conocer a última hora del miércoles. Sin embargo, Tesco se ubicó en ese lugar con un puntaje de 29 y 42 respectivamente sobre una escala de 100.

Entre las tiendas de comestibles de los EE.UU., Walmart salió primera, con el puntaje general más alto en políticas hacia las mujeres. Incluso entonces, sólo obtuvo 29 puntos en esa categoría.

Entre las tiendas de comestibles estadounidenses, Whole Foods fue la segunda más baja, ya que obtuvo puntajes de cero en transparencia y tratamiento de las mujeres y de cuatro en una escala de 100 en políticas hacia los trabajadores y los productores rurales. Kroger Co. se ubicó última.

“Son cuestiones difíciles para las compañías porque se relacionan con quién tiene el poder, pero las compañías deben compartir el poder para que sus cadenas de suministro sigan funcionando bien”, dijo Irit Tamir, directora del departamento del sector privado de Oxfam America, que tiene su sede en Boston y es la rama estadounidense del grupo de defensa de los derechos humanos con sede en el Reino Unido.

Enfrentar las perturbaciones

La clasificación de Oxfam se conoce en momentos en que las tiendas de comestibles se enfrentan a las perturbaciones que ocasionan las compras online y fusiones como la compra de Whole Foods por parte de Amazon.com Inc.

Sin embargo, el porcentaje que reciben las tiendas de comestibles del dinero que gastan los consumidores en alimentos ha aumentado, lo que puede dar a los minoristas más influencia en la forma en que se trata a los trabajadores, los productores rurales y las mujeres, dijo Tamir. Son necesarias políticas claras por las que se pueda pedir a las empresas rendición de cuentas.

Como parte del estudio, Oxfam realizó encuestas a los trabajadores y los productores rurales de cinco países que abastecían a las principales tiendas de comestibles para saber más sobre su nivel de vida y sus condiciones de trabajo.

Por ejemplo, en Sudáfrica, más del 90% de las mujeres encuestadas que trabajaban en las plantaciones de uvas informaron no haber comido lo suficiente durante el mes anterior. En Italia, el 75% de las trabajadoras de las plantaciones de frutas y verduras dijeron que ellas o algún miembro de su familia habían salteado comidas durante el mes anterior debido a la falta de alimentos asequibles, según la investigación del grupo.

Gran parte de la metodología de puntuación se relaciona con ver qué políticas empresariales –como igualdad de género en la remuneración de los proveedores- están oficialmente vigentes.

Los compromisos de las empresas son importantes porque dejan constancia de que estas apuntan a objetivos humanitarios, lo que aumenta la responsabilidad por los resultados y con el tiempo puede mejorar las prácticas, señaló Tamir.

“Una vez que asumen ese compromiso, los interesados pueden trabajar con ellas para implementar cambios en el terreno”, agregó.