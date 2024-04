Analistas redujeron rápidamente sus proyecciones para el informe trimestral de entregas. Algunos en Wall Street incluso se preparan para la primera caída en las ventas de Tesla desde los primeros días de la pandemia.

En promedio, los analistas encuestados por Bloomberg estiman que Tesla entregó 453,964 vehículos en el trimestre. Eso sería más del 6% menos que el récord de la compañía en el cuarto trimestre, que tiende a ser la mejor época del año para las ventas. La clave será entregar más coches que los 422,875 gestionados en los tres primeros meses de 2023 y evitar una primera caída interanual desde el segundo trimestre de 2020.

Puede que Elon Musk no haya ayudado en la última semana de marzo. El director ejecutivo impuso una nueva directiva que reconoció que ralentizaría el proceso de ventas, exigiendo que todos los clientes de Norteamérica realicen recorridos cortos para probar la función de asistencia al conductor que Tesla ha comercializado de forma engañosa como conducción totalmente autónoma.

Tesla comenzó a ofrecer una prueba gratuita de un mes de la función, que de otro modo cuesta US$ 199 al mes en modalidad de suscripción o US$ 12,000 si se compra. Este fue uno de los varios beneficios que la empresa ofreció para atraer a los consumidores, junto con descuentos temporales de US$ 1,000 y servicio de cargas gratuitas. Tesla también aumentó la publicidad en Google y X, el servicio de redes sociales propiedad de Musk.

En enero, Musk advirtió a los inversionistas que la empresa se encuentra “entre dos grandes olas de crecimiento”. La primera fue impulsada por el sedán Model 3 y el vehículo utilitario deportivo Model Y, y la siguiente se espera que se produzca con el lanzamiento de un vehículo más económico de próxima generación cuyo inicio de producción está previsto para finales del próximo año.

Con ese auto de próxima generación aún distante, algunos analistas temen que las perspectivas de Tesla de una tasa de crecimiento “notablemente más baja” este año puedan en realidad manifestarse en ningún crecimiento en el primer trimestre.

Emmanuel Rosner de Deutsche Bank redujo el mes pasado sus estimaciones de entrega dos veces en poco más de dos semanas. Ahora espera que la compañía venda alrededor de 414,000 automóviles en el trimestre, aproximadamente un 2% menos que hace un año.

“Creemos que las preocupaciones sobre el volumen y las ganancias podrían afectar aún más la confianza de los inversionistas y ejercer una presión significativa sobre las acciones”, escribió Rosner en un informe del 28 de marzo. Las acciones de Tesla ya han caído un 29% este año, el peor desempeño del índice S&P 500.

