Wal-Mart negocia venta de participación en unidad brasileña a Advent y otros fondos

Wal-Mart Stores Inc está en conversaciones con la firma de adquisiciones Advent International Corp y otros fondos para vender una participación importante en sus operaciones brasileñas, dijeron dos personas con conocimiento directo del asunto.

Wal-Mart está siendo asesorada por Goldman Sachs & Co, según una de las fuentes que habló bajo condición de anonimato. Otras empresas de capital privado que están considerando una inversión en la unidad brasileña son GP Investments Ltd y Acon Investments LLC, agregó la fuente.

Funcionarios de Wal-Mart en Brasil no quisieron hacer comentarios. Advent y GP no quisieron hacer ninguna declaración. Goldman y Acon no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El negocio en el extranjero de Wal-Mart no es el motor de crecimiento que alguna vez fue, en momentos en que enfrenta una desaceleración económica en Brasil y la competencia de los minoristas de descuento en Reino Unido.

En el 2016, el director ejecutivo de Wal-Mart, Doug McMillon, sugirió a los inversores que planeaba revisar su estrategia global de operaciones. Sus comentarios provocaron especulaciones de que Wal-Mart buscaría reestructurar o incluso salir de los mercados donde ha tenido dificultades.

Brasil fue uno de los países citados con más frecuencia por los analistas como un objetivo potencial.