Fitch Ratings rebajó nuevamente las calificaciones de incumplimiento de emisor (IDR) en moneda local y extranjera a largo plazo de Volcan Compañía Minera y subsidiarias (Volcan) desde B- a CCC -, luego que las mismas pasaran en octubre último de B+ a B-; así como de sus notas sénior no garantizadas con vencimiento en 2026, desde B-/RR4 a CCC -/RR4. No obstante, decidió eliminar la observación negativa asignada previamente a las calificaciones de la minera polimetálica.

De acuerdo con la calificadora internacional, la evaluación emitida refleja la probabilidad de un proceso similar al de un “default” porque Volcan no ha podido abordar razonablemente sus necesidades de refinanciamiento y problemas de liquidez desde que se le asignó una observación negativa a sus calificaciones antes de su primera entrega (pago de deuda) para finales de abril de este 2024.

“Las ventas de activos o los pagos anticipados considerados anteriormente no se concretaron o no escalaron de acuerdo con las expectativas previas de Fitch”, indicó la agencia, tras precisar que Volcan enfrenta próximos vencimientos de deuda en 2024, 2025 y 2026 con una posición de caja débil y opciones de financiamiento o refinanciamiento cada vez más reducidos.

Los vencimientos de deuda inician en el segundo trimestre de este 2024 con amortizaciones trimestrales que suman US$ 105 millones para este año y sube a US$ 135 millones en 2025 para llegar a US$160 millones en 2026, cuando vence el préstamo sindicado bancario de US$ 400 millones. Al 30 de setiembre del 2023, Volcan contaba con US$55 millones en efectivo, mientras que la línea de crédito revolvente de US$ 50 millones no fue renovada.

Según Fitch, la minera tiene opciones limitadas de refinanciamiento tras no haber ejecutado sus planes de venta de activos dentro del plazo esperado. Además, a pesar de haber firmado Volcan acuerdos de prepago de venta de concentrados por US$ 25 millones y con la posibilidad de negociar más acuerdos, la calificadora sostiene que dicho proceso no ha cumplido con las expectativas de montos y plazos anteriores.

Finalmente, Fitch mostró su preocupación por la gobernanza en la empresa, pues la disputa de los accionistas ha acelerado su situación actual, trasladándose a una “incapacidad para abordar sus necesidades de refinanciamiento”. En la actualidad, el accionista mayoritario de Volcan es Glencore, que controla el 55% de las acciones con derecho a voto; y los minoritarios son los Fondos de Pensiones Peruanos y las familias De Romaña y Letts.

Calificación de Moody’s

No solo Fitch ha revisado la calificación de la minera Volcan. A fines de enero último, Moody’s Investors Service (Moody’s) hizo lo propio y le asignó una calificación de Caa3, desde Caa1. Además, mantuvo la perspectiva de la empresa en “negativo”.

Para Moody’s, el creciente riesgo de refinanciación y de reestructuración de la deuda en los próximos meses, ante la falta de progresos significativos en la mejora de la liquidez para refinanciar sus próximos vencimientos de deuda fueron factores clave en dicha acción de calificación. Asimismo, la limitada flexibilidad financiera de la polimetálica peruana en los próximos trimestres también fue considerada.

SOBRE EL AUTOR Christian Alcalá Comunicador social egresado en la Universidad de San Martín de Porres. Actualmente redacto para la sección de negocios del diario Gestión.