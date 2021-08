Recientemente Vivir Seguros (antes Vida Cámara) recibió un aumento de capital de S/ 19´540,000 millones por parte de su principal accionista, Inversiones La Construcción de Chile, elevando así su capital. El objetivo de ello es lanzar nuevos productos, enfocados a las necesidades actuales de sus clientes.

José Bazo, gerente general de Vivir Seguros, detalla que en el contexto actual de incertidumbre, introducirán al mercado un seguro para renta de inversión, enfocado en capitales medianos, para los cuales en este momento el mercado no ofrece dicha protección.

“Es un producto que quiere ofrecer una rentabilidad atractiva y portafolios linkeados en fondos del exterior en dólares, con el objetivo de proteger el patrimonio. Se tendrá en principio tres portafolios: uno moderado, otro conservador y otro agresivo”, refirió el ejecutivo.

Y con el fin de captar un mercado que hoy no está protegido, se evalúa que la inversión mínima sea de US$ 30 mil a US$ 50 mil, para lo cual están haciendo un estudio de mercado. “La idea es invertir en paquetes de acciones o bonos en el exterior; hablamos de invertir en capitales más estables que han tenido una rentabilidad histórica de 5% o 6%”, sostuvo.

Cabe precisar que este producto, calzado para capitales medianos, nace en Perú, y la idea es llevarlo a otros mercados de la región.

Otros productos

Como parte de su proceso de crecimiento, además del seguro de inversiones, Bazo refiere que otra de las estrategias es lanzar productos más masivos, pero apalancados con el componente de tecnología.

“Serán para SOAT y productos de vida, enfocados a enfermedades graves y al alcance de sectores que no tienen cobertura, y que sean digitalizados, para poder acceder a ellos de manera online, a través de web u otro aplicativo”, comentó el ejecutivo.

Su foco será cobertura para enfermedades graves, ya que han identificado que este tipo de coberturas demandan una suscripción más compleja a nivel de trámites y el objetivo es que sea más fácil de adquirir.

En total, dice Bazo, se tendrán dos a tres productos masivos desde este mes y en 2022 se busca consolidar y seguir evolucionando en esta línea.

En tanto, desde su visión, el mercado este año se dirigirá más a los seguros de salud y de ahorro, mientras que los seguros más convencionales sentirán un mayor impacto.

“También se ha visto un aumento en los seguros previsionales (renta vitalicia y renta particular) que están dirigidos a colocar los fondos de las personas que sacan de su 95.5% de su fondo. Nuestra estrategia se está direccionando hacia ese tipo de seguros, vinculados a inversión y masivos”, comentó.

Cifras y datos