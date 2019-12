Official Aviation Guide Of The Airways (OAG) reconoció a Viva Air como la aerolínea más puntual de Colombia y de Perú con un promedio de 89.5% a noviembre, según un reporte del diario La República de Colombiaa .

Esta es la segunda vez que la firma low cost obtiene este reconocimiento.

Flightstat también reconoció a esta compañía por su puntualidad. De acuerdo con este ranking, Viva Air es la primera de América Latina.

“Trabajamos para hacer de la puntualidad un diferencial en cada vuelo, lo cual logramos gracias a un equipo del más alto nivel y al compromiso que tenemos con cada una de nuestras operaciones”, afirmó Félix Antelo, presidente y CEO de Viva Air.

Dentro del reporte mensual de vuelos puntuales y cancelados de OAG a nivel Latinoamérica y El Caribe, se reconoce las operaciones en Colombia en la posición número cuatro y de Perú en el puesto número ocho. "Dentro de la lista global de aerolíneas, ambos países se encuentran dentro del Top 50 de puntualidad: Colombia en la posición 17 y Perú en la 29” .

Este reconocimiento llega en un momento en el que la aerolínea cuenta con una operación de vuelos nacionales e internacionales en más de 25 destinos en Colombia y Perú. “Para el cierre de esta año transportará más de 6.3 millones de pasajeros y está incorporando 50 aviones nuevos Airbus A-320 a su operación”, recordó.

Sobre estos resultados y las proyecciones para este año, Antelo en días previos aseguró que “la participación de mercado de la firma es de 14% en Colombia y 11% en Perú.