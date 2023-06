En el modelo de negocios de licencias o franquicias, una marca o el dueño de derecho de propiedad permite a otras empresas comercializar productos de su marca a cambio de regalías.

En el 2016, las ventas minoristas por licencias sumaron US$ 272,200 millones, 10,000 millones más que un año antes, de acuerdo con un estudio de Licence Global Magazine, en el que enlista a 150 compañías.

En la galería de arriba podrá encontrar a las 10 empresas con mayores ingresos resultados de sus licencias, muchas de ellas operan en el campo del entretenimiento. Más allá del Top 10, en la lista de License Global también hay nombres como Procter & Gamble que ocupa la posición 23 con US$ 3,000 millones; Ford Company Motor en el sitio 33 (US$ 2,000 millones, WWE en el lugar 49 (US$ 1,270 millones), The Coca Cola Company en la posición 50 (US$ 1,000 millones) o Nascar en el sitio 52 (US$ 1,000 millones).