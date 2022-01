El valor de mercado de Ford Motor Co. superó los US$ 100,000 millones, ya que los inversionistas apuestan por las perspectivas del fabricante de automóviles de 118 años en la incipiente era eléctrica.

Las acciones de Ford subieron hasta un 3.5% a US$ 25.33, ampliando un máximo de 20 años, en las operaciones del jueves por la mañana en Nueva York.

La nueva capitalización bursátil del fabricante de automóviles supera a la de su rival General Motors Co. y a la de la empresa de camionetas eléctricas Rivian Automotive Inc. Pero todavía está muy lejos de Tesla Inc., que los inversionistas han valorado en más de US$1 billón.

El hito se produce cuando Ford está duplicando la producción de la camioneta eléctrica F-150 Lightning que saldrá a la venta esta primavera. La empresa con sede en Dearborn, Michigan, también está aumentando la producción del modelo a batería Mustang Mach-E en una fábrica en México.

Las acciones se han disparado desde que Jim Farley asumió el cargo de director ejecutivo hace 15 meses, después de caer a sus niveles más bajos en 10 años bajo su predecesor.

Farley aceleró el cambio de Ford hacia los vehículos eléctricos y autónomos. Ha prometido que Ford fabricará 600.000 vehículos eléctricos al año de aquí al 2024 y que se producirán más en las plantas de ensamblaje y de baterías que la compañía está construyendo en Tennessee y Kentucky.