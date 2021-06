La capitalización de mercado de las 100 empresas más importantes del mundo aumentó en un 48% (US$ 10.3 billones) llegando a la cifra récord de US$ 31.7 billones del 31 de marzo del 2020 hasta el 31 de marzo de este año, según el reporte ‘Global ranking of the top 100 public companies by market capitalization’, de PwC.

A medida que la pandemia paralizó la economía mundial a principios del 2020, el índice MSCI World se redujo en un 21% y la volatilidad del mercado aumentó drásticamente alcanzando un máximo de 83 puntos el 16 de marzo del 2020. Asimismo, las empresas más grandes del mundo no fueron inmunes a reducciones significativas en el mercado: el valor de las 100 principales empresas mundiales, a marzo del 2020, disminuyó en un 15% en el primer trimestre del año pasado.

Desde estas caídas a principios del 2020, los mercados de valores mundiales no solo han recuperado el terreno perdido, sino han llegado a registrar niveles récord, con una recuperación económica respaldada por los gobiernos en respuesta a la pandemia.

Respecto a las compañías, Apple retomó el primer puesto de la lista, con una capitalización de mercado de 2,051 billones, superando en 6% a Saudi Aramco y 13% a Microsoft, que ocupan el 2do y 3er lugar en la lista respectivamente. La capitalización de mercado de Apple llegó a un récord histórico en enero del 2021, con una valoración de US$ 2.4 billones.

La capitalización de mercado de Amazon aumentó un 61% hasta marzo del 2021, respaldada por la creciente “economía de quedarse en casa” observada durante este año. Pese a ese crecimiento, Amazon no subió de la cuarta posición. Por otro lado, China Mobile fue la única empresa en el Top 100 mundial que experimentó una disminución en la capitalización de mercado hasta marzo de 2021, con una reducción del 12%, pasando de 152,000 millones a 134 mil millones.

Otra empresa con un importante crecimiento en su capitalización de mercado fue Tesla, que pasó de US$ 96,000 millones en marzo del 2020 a US$ 641,000 millones a marzo del 2021, un asombroso aumento del 565% y un claro valor atípico entre el top 10 del ranking.

Vimos dos regresos importantes al Top 100: Volkswagen y Boeing. El primero tuvo una capitalización de mercado de USD 165 mil millones a marzo del 2021, un aumento del 165% impulsado por un fuerte apoyo de los inversores y la demanda de los consumidores para su transición a los vehículos eléctricos.

Boeing mostró un crecimiento del 77% en la capitalización de mercado hasta marzo del 2021, algo sorprendente dados los desafíos regulatorios en curso y la demanda suprimida en la industria de la aviación debido a la pandemia.

Principales hallazgos

Estados Unidos continúa dominando el Top 100 mundial en términos de capitalización de mercado y número de empresas, como era de esperarse, con 59 empresas que representan el 65% de la capitalización total del mercado.

Cinco compañías salieron del Top 100 hasta marzo de 2021: tres del Reino Unido y dos de Francia, compensado con el ingreso de 2 empresas alemanas.

La brecha entre la compañía más grande y la más chica de la lista es de US$ 1.9 billones en marzo del 2021, debido al incremento de 84% de Apple desde marzo del 2020.

Sectores

El sector de tecnología sigue siendo el más grande en términos de capitalización de mercado (US$ 10.5 billones). Las 100 empresas de tecnología más importantes del mundo experimentaron un aumento del 71% en comparación con su valor en marzo de 2020, en línea con el desempeño de la industria en general.

Todos los sectores representados en el Top 100 experimentaron aumentos masivos en la capitalización de mercado en el año hasta marzo del 2021, que van del 25% al 75%. Las Top 100 empresas globales en los sectores cíclicos, como el Industrial y de Materiales Básicos, superaron a otros sectores en el Top 100 Global (aparte del sector Tecnología).

Los sectores con peor desempeño en el Top 100 mundial fueron salud, energía y servicios públicos. El desempeño del índice de la industria de servicios de salud y servicios públicos también fue relativamente pobre, mientras que el sector de energía en general tuvo un desempeño relativamente bueno.