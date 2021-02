La Universidad Científica del Sur duplicará el número de campus por primera vez en sus 21 años de creación, para llevar su oferta educativa a más zonas de la capital. Del mismo modo, continuarán apostando por una educación de enfoque personalizada no masiva, así como seguir motivando a sus estudiantes tanto en pregrado como posgrados.

“En el 2020 no detuvimos nuestras inversiones porque nos encontramos en la última etapa de aprobación de los dos nuevos campus por parte de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) que estarán ubicados en Ate y Los Olivos”, detalló Cardó a Gestión.pe.

El ejecutivo detalló que la decisión de expandirse se tomó a raíz de que el 10% de alumnos que acuden a la sede ubicada en el distrito de Villa El Salvador, provienen de distritos de la zona norte de la capital. Por ello, decidieron erigir un nuevo campus cerca del óvalo Infantas, en el distrito de Los Olivos.

“En Lima Norte no encuentras universidades que compitan con la Científica del Sur, como la Universidad de Lima, UPC o la Pacífico. No es justo que ese segmento no tenga oferta de este tipo de casas de estudio. Por ello, consideramos que es necesario invertir por allá”, pormenorizó.

El campus de Ate Vitarte está ubicado a la altura de la Granja Azul y también esperan recibir a estudiantes de la zona de Lima Este, provenientes de Santa Anita, Ate, e incluso Lurigancho-Chosica.

Para la puesta en marcha de los nuevos campus es necesaria la aprobación de la Sunedu. Cardó confía en que el próximo mes tendrán novedades para que los alumnos de la universidad puedan matricularse en estos.

“Hemos completado todo el proceso y estamos a la expectativa de que salga la resolución. Por ello, prolongamos el inicio de clases para el mes de abril. De tal forma que los estudiantes puedan matricularse y optar por estos nuevos campus, que tendrán todas las carreras que ofrecemos en Villa”, comentó el ejecutivo.

Pensiones

Uno de los temas más importantes para los estudiantes y padres de familia son sin duda las pensiones. Debido a la pandemia, estas se han vuelto difíciles de pagar por el golpe económico en diferentes sectores. La Universidad Científica del Sur, ante ello explica que si bien tomaron la decisión de no dar un descuento único para sus alumnos, prestaron atención a sus requerimientos.

“Tomamos la decisión de no dar un descuento único, sino premiar a quienes podían pagar la pensión completa por medio de un descuento. Con los demás casos implementamos sectoristas para ver la condición de cada alumno. El gran objetivo es que los estudiantes no dejen los cursos, por ello tuvimos que apoyarlos”, sostuvo.

El 2020, la universidad otorgó S/ 13 millones de apoyo a sus estudiantes. Según Cardó, con este aporte el nivel de deserción se redujo a comparación del 2019. “Este año se mantendrá la estrategia. Esta pandemia hará que no pierdan la continuidad de sus estudios”, detalló.

Finalmente, señaló que esperan añadir más carreras de pregrado, que se irán anunciando en el transcurso del año.