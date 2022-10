“Hay varias empresas europeas que están buscando inversiones en América Latina y el Perú es uno de los países que están mirando; pero hay obstáculos al evaluar el mercado. En los últimos años la situación ha empeorado. Quizá antes, en el 2015, las empresas venían a invertir a Perú sin pensarlo dos veces, ahora no”, señaló a Gestión Alexandre M. Mateus, jefe de la Sección Económica y Comercial para el Perú y Bolivia de la Delegación de la UE.

Para Mateus, el clima de negocios en los últimos años ha entrado en decadencia con medidas que a veces no tienen en cuenta el garantizar la seguridad jurídica. “Por ejemplo, la norma de tercerización, si bien hubo un fallo de Indecopi, parece una novela que no acaba. Es una norma que preocupa a muchas empresas, inversionistas locales y extranjeros, y que no hace mucho para mejorar la situación de los trabajadores, pero sí afecta la percepción de las empresas extranjeras”, sostuvo Alexandre M. Mateus.

Recordó que tras el acuerdo comercial entre el Perú y la UE que entró en vigencia desde el 2013, la inversión europea en el país subió de 9 mil millones (alrededor de US$6.776 millones) a casi 17 mil millones de euros (en torno a US$16.127 millones) hasta el 2016.

“Pero desde entonces este nivel de inversiones casi se ha estancado. Es un reflejo de que empresas ya no ven con tan buenos ojos al Perú, del empeoramiento del clima de negocios, pues sin seguridad jurídica no se logra atraer inversión”, remarcó.

Faltan más convenios tributarios

Otra traba que observa es la falta de una mayor acción del Ejecutivo peruano para lograr más convenios que eviten la doble imposición tributaria. A la fecha solo hay convenios con Portugal y Suiza.

“Esto es muy importante para las empresas europeas, pues sin estos convenios tienen que pagar impuestos en el Perú y en su país de origen; eso vuelve menos atractiva la inversión”, subrayó Alexandre M. Mateus.

Agrega que los convenios no solo ayudarán a las empresas extranjeras que vienen al Perú, sino también a las peruanas que ofrecen productos o servicios a países europeos.

“Por ejemplo, las empresas peruanas de call center que dan servicios a España están en desventaja con otras de países que sí tienen estos convenios. Es una labor que se necesita vía el Ejecutivo; hay varios países de la UE interesados en negociar este tipo de acuerdos, como España y Francia, pero no se han logrado concretar”, anotó.

Un plan de incentivos

Por su parte Antje Wandelt, gerente general de la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana, asegura que sería importante que el Perú implemente un programa que incentive la llegada de nuevas inversiones extranjeras.

Agrega que este programa también debería contemplar el facilitar el ingreso de personal calificado, pues observa trabas migratorias.

“Se debe facilitar un flujo más fácil de personal especializado. Si requieres de un especialista de Europa para una reparación de una planta en el Perú, conseguir la visa de trabajo de forma rápida es imposible, y eso complica a las empresas en Perú, pues si tienes una planta de última tecnología requieres poder actuar de manera rápida”, señaló a Gestión.

En el caso de Alemania, explica que la industria automotriz está buscando nuevos mercados donde instalar sus plantas de producción, para reducir riesgos en el caso de que algunos mercados sufran bloqueos del suministro por conflictos económicos o políticos, por lo que escogerán nuevos países de producción en los que se ofrezcan las mejores condiciones para la inversión.

“La industria alemana también produce algunas de sus piezas y partes en mercados de Asia y Europa Oriental, pero están mirando nuevos mercados pues busca diversificar sus plantas de producción”, remarcó.

Por su parte, Alexandre M. Mateus afirma que otros campos de interés en el Perú para las empresas europeas son la generación de energía renovable, agroindustria, turismo, ciberseguridad e infraestructura sanitaria y en educación.

Por otro lado, un factor que podría dar más confianza a los inversionistas sería el ingreso de Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), indicó. “Es una gran oportunidad de reformas y de mejorar el funcionamiento de sus instituciones. Eso puede dar más confianza a los inversionistas”, remarcó Alexandre M. Mateus.

Tanto Mateus como Antje Wandelt participarán del IV Foro Perú-Unión Europea: Inversiones sostenibles para un desarrollo inclusivo, que se desarrollará en Lima este 20 y 21 de octubre.

“La transición verde representa una gran oportunidad para hacer negocios y mejorar la producción. El Perú está en posición de poder aprovecharla, pero hay mucho trabajo por hacer; hay que tener la voluntad de caminar hacia ello”, anotó Alexandre M. Mateus.

