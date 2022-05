En menos de una década, Prenetics Group Ltd. pasó de ser un fabricante de kits de ADN a un importante proveedor de pruebas de COVID-19 en Hong Kong. Ahora que el coronavirus disminuye en la ciudad, y el resto del mundo se adapta a vivir con él, el director ejecutivo, Danny Yeung, ya planea su próximo paso.

Prenetics, cuyas acciones comienzan a cotizar el miércoles tras su fusión con la compañía de cheques en blanco del magnate inmobiliario Adrian Cheng, lanzará en los próximos meses una prueba de ADN en heces no invasiva para la detección temprana del cáncer colorrectal y una herramienta casera de análisis de sangre para verificar temas como la sensibilidad a los alimentos y los niveles de testosterona.

Si bien aún no es rentable, la compañía busca adquisiciones en Europa y el sudeste asiático para aumentar los ingresos a US$ 640 millones para el 2025.

“Hay muchas cosas que podemos hacer en las áreas de telesalud, salud personalizada y fertilidad de la mujer, y todas estas son áreas que creemos que tienen un enorme potencial que nadie está abordando realmente”, dijo Yeung en una entrevista antes de la cotización, la primera de un unicornio de Hong Kong en el Nasdaq. “Tenemos una gran oportunidad”.

El debut comercial de las acciones mostrará si los inversionistas aún creen en las startups que crecieron durante la pandemia ahora que el entorno macroeconómico empeora. El acuerdo con Artisan Acquisition Corp. de Cheng, por un valor empresarial de US$ 1,250 millones, sigue adelante a pesar de que las empresas de adquisición con fines especiales (SPAC, por su sigla en inglés) están perdiendo popularidad.

Prenetics ya había recaudado US$ 85 millones de inversionistas como Alibaba Hong Kong Entrepreneurs Fund y las aseguradoras Ping An Insurance (Group) Co. y Prudential Plc antes de anunciar la fusión con Artisan Acquisition en septiembre. El acuerdo de SPAC ahora aporta a Prenetics US$ 260 millones.

La firma de biotecnología es el contratista del Gobierno de Hong Kong para los centros de pruebas comunitarios y también opera en países como India y el Reino Unido. Realizó pruebas a los jugadores de fútbol de la Premier League en el 2020. Ha realizado y entregado más de 22 millones de pruebas de laboratorio y caseras, y la reciente ola de ómicron en Hong Kong provocó una renovada demanda de sus productos.

Sus ingresos se multiplicaron por 30 en el 2021 a US$ 275 millones, desde US$ 9 millones en el 2019, y aumentaron un 60% en el primer trimestre con respecto al año anterior.

Si bien Prenetics ha tenido contratiempos (recibió dos cartas de advertencia de la Autoridad Hospitalaria por enviar resultados tardíos de pruebas de COVID-19 en los últimos dos años), el negocio se está expandiendo. Con el respaldo de New World Development Co. de Cheng, la firma abrió su primera tienda fuera de línea en el centro comercial K11 Musea del magnate el año pasado, buscando profundizar su conexión con los clientes minoristas. Prenetics también tiene como objetivo lanzar su primer producto de nutrición personalizado el próximo año.

“Creo que los próximos 18 meses serán un período de gran transformación para Prenetics”, dijo Yeung. “En última instancia, queremos construir un ecosistema de salud completo de extremo a extremo”.