Aunque no son masivas ni diarias, las manifestaciones que se han dado en los últimos días impactaron nuevamente al Centro Histórico. Esto se suma a lo que ya venían afrontando los comerciantes de esta zona de Lima, que cuenta con uno de los precios de renta por metro cuadrado más altos de la capital, y que ha visto en los últimos meses una desocupación del 30% de locales.

“Los cierres de las calles, y el tener un horario restringido impacta desde hace varios meses. Debíamos cerrar a las 7 p.m. de manera obligatoria y no nos dejaba mucho espacio para la venta. Ya gran cantidad de locales han cerrado porque estamos en una zona de alquileres altos”, señaló Salvador Ode, dirigente de la zona.

En efecto, Jannet Ventura, gerente de la cadena Viale, con varios locales en el centro de Lima, dice que entre las 7 p.m. y 10 p.m. es cuando se hace el 30% de las ventas, y con las restricciones se vieron afectados. Ahora con los cambios en el toque de queda se espera que el horario ampliado ayude a movilizar las ventas.

“El aforo de 40% es reducido y con la inestabilidad actual hace que más tiendas se desocupen. Los alrededores de Palacio de Gobierno y la municipalidad, donde había una zona gastronómica, están prácticamente cerrados”, sostuvo Ode.

Alquileres

La salida de locatarios ha impactado en los precios de renta. Como se sabe, esta es una zona caliente a nivel comercial; en el corredor de Jr. de la Unión el precio de alquiler fluctúa entre US$ 25 y US$ 77 el metro cuadrado, y en el Mercado Central entre US$ 19 y US$ 55, según data de Binswanger.

Sin embargo, estas cifras se habrían reajustado. Luis Sánchez, consultor sénior de Investigación de Mercados de JLL, estima que las tarifas se han reducido entre un 10% y 40%. “En precio de lista la reducción es de 10%, pero al momento de la negociación y el cierre puede bajar más”, dijo.

Aun así, los tiempos de recolocación se han ampliado. Si antes tras la salida de un locatario en Jirón de la Unión se tardaba seis meses en volverlo a alquilar, ahora puede dilatarse un año en estas cuadras, sostuvo Sánchez.

OTROSÍ DIGO

Expectativa. Locales ubicados por zonas aledañas a Palacio de Gobierno se mantienen cerrados y no hay visos de que sean alquilados. “Otros podrían cerrar en los siguientes meses, hay varios restaurantes en la zona de Carabaya que están saliendo”, indicó Salvador Ode.

Luis Sánchez, consultor sénior de JLL, señaló que este tipo de comercios, por tener espacios grandes, pueden tardar más en recolocarse. “Pero la situación actual, sumada al cierre de las calles, será momentánea, Luego que esto se estabilice el centro de Lima tendrá un mejor dinamismo de ocupación, empujado por el precio actual de renta”, anotó.