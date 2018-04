UE investiga a Ziggo y Fox sobre derechos de transmisiones deportivas

La cadena de televisión Fox, propiedad de Rupert Murdoch, y la empresa holandesa Ziggo Sport dijeron el miércoles que son blanco de una investigación de la Comisión Europea por la posible existencia de un cartel sobre los derechos de transmisiones deportivas.

Las cadenas de televisión gastan miles de millones de euros en la compra de derechos exclusivos para televisar eventos deportivos como las ligas de fútbol de Inglaterra y España para captar clientes.

La Comisión Europea dijo a última hora del martes que llevó a cabo inspecciones sin previo aviso en varios estados miembros a compañías que distribuyen "derechos de medios y derechos relacionados con varios eventos deportivos y/o sus transmisiones".

Fox Networks Group (FNG), una filial de 21st Century que distribuye canales de TV abierta y por cable en todo el mundo, dijo que estaba cooperando con la investigación después de que de que sus oficinas en Londres fueran allanadas.

"La Comisión tiene sospechas de que las empresas involucradas pueden haber violado las normas antimonopolio de la UE que prohíben los cárteles y las prácticas comerciales restrictivas", dijo el brazo ejecutivo de la UE en un comunicado.

Ziggo Sport, una cadena de televisión con sede en Holanda que es propiedad de Liberty Global y Vodafone, dijo el miércoles que también es objeto de la investigación.

"Nos informaron que la Comisión Europea está inspeccionando varias compañías de medios en Europa, incluida Ziggo Sport", dijo la empresa, que agregó estar cooperando "plenamente" con la Comisión Europea".

Los hechos se producen en un momento difícil para Fox, que está involucrada en una serie de acuerdos que se encuentran en proceso de su aprobación por parte de organismos regulatorios, y para los propietarios de Ziggo, que pronto podrían estar en una posición similar.

Fox está luchando con Comcast y los reguladores británicos en su intento de comprar la mayor compañía de televisión de pago de Europa, Sky, por alrededor de US$ 15,000 millones, al tiempo que pactó la venta de una serie de activos a Walt Disney Co por unos US$ 52,000 millones.

Vodafone, en tanto, está en conversaciones para comprar redes de cable de Liberty Global en algunos países europeos donde ambos operan, el principal de los cuales es Alemania.