La red social Twitter lanzó nuevamente su servicio premium posterior a un mes del fracaso en su primer intento.

La compañía de Elon Musk sostuvo que desde este lunes los usuarios podrán comprar la suscripción para obtener la marca de verificación azul y acceder a funciones especiales.

También indicaron que otorgarán una marca dorada a las empresas que tienen cuentas en la plataforma. La etiqueta dorada empezó a aparecer el lunes en los perfiles de Coca-Cola, Nike, Google y decenas de otras grandes corporaciones.

“La etiqueta dorada indica que la cuenta es de una empresa oficial a través de Twitter Blue for Business”, señaló la red social en una página web de soporte.

Se debe recordar que la palomita azul, animal representativo de Twitter- era originalmente otorgada a compañías, celebridades, entidades de gobierno y periodistas cuya identidad era verificada por la plataforma.

No obstante, la compra de esta red social por US$ 44,000 millones en octubre, lanzó un servicio para vender la autenticación azul a cualquier persona dispuesta a pagar US$ 8 mensuales. Sin embargo, Twitter se inundó de cuentas falsas, incluidas algunas que suplantaron las de Nintendo, de la farmacéutica Eli Lilly y de las empresas de Musk: Tesla y SpaceX, por lo que Twitter suspendió el servicio días después de su lanzamiento.

El servicio relanzado costará US$ 8 para los usuarios web y US$ 11 dólares para usuarios de iPhone y iPad, y en ambos se realizarán el pago de manera mensual. Uno de los beneficios que ofrece la red social por la suscripción será la menos aparición de anuncios, la publicación de videos más largos y sus tuits destacarán más.

(Con información de AP)