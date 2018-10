Torre de Citigroup en Londres se vendería en US$ 1,600 millones

El propietario del rascacielos Canary Wharf que fue arrendado a Citigroup Inc. está evaluando una venta del edificio por más de 1,200 millones de libras (US$ 1,600 millones), mientras los inversores continúan llegando a los edificios emblemáticos de Londres , dijeron personas con conocimiento del plan.

La corredora CBRE Group Inc. está trabajando con AGC Equity Partners Ltd. para asesorarlo en la posible venta de una de las torres de oficinas más grandes de la capital del Reino Unido, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas ya que el plan es privado.

El grupo de capital privado respaldado por inversores de Medio Oriente completó una refinanciación del edificio este verano que ha allanado el camino para la venta, dijeron las personas.

Los representantes de AGC y CBRE declinaron hacer comentarios.

El mercado de oficinas de Londres se ha mantenido en alza al tiempo que los compradores desestiman los temores del brexit en su búsqueda de inversiones a largo plazo que ofrezcan ingresos de alquiler seguros.

Entre las ofertas de más de US$ 1,000 millones de este año se encuentran las nuevas sedes de Goldman Sachs Group Inc. y UBS Group AG. Los acuerdos de ventas de oficinas en Londres totalizarán alrededor de 12,000 millones de libras este año, apenas por debajo del récord de 12,600 millones de libras vendidas en el 2017, según un pronóstico publicado por el corredor Savills Plc la semana pasada.

AGC compró el edificio en el distrito financiero del este de Londres por 1,000 millones de libras en el 2013 usando un préstamo de 661 millones de libras de Bayerische Landesbank. Ese préstamo fue refinanciado por el prestamista francés Societe Generale SA este verano.

El edificio fue valorado por última vez en 1,200 millones de libras por una unidad de BNP Paribas SA, de acuerdo con una presentación de documentos de mayo.

Citigroup alquila todo el espacio en la torre ubicada en 25 Canada Square mediante arrendamientos a largo plazo vinculados a la inflación, y ha subarrendado la mayor parte del edificio a otros inquilinos, dijeron las fuentes.

La torre tiene alrededor de 1.2 millones de pies cuadrados, el equivalente a casi 19 campos de fútbol. Junto con el edificio contiguo ubicado en 33 Canada Square, el edificio es conocido como Citigroup Centre.