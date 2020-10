La pandemia del COVID-19 golpeó fuertemente a algunas industrias, mientras que otros sectores, debido a su naturaleza digital, crecieron de manera acelerada, tales como las plataformas de tipo de cambio.

Cocos y Lucas del BCP, nació en diciembre del 2019, hoy cuenta con más de US$ 45 millones en transacciones, un crecimiento que logró, según su product owner, gracias a la pérdida del miedo a las transacciones digitales del consumidor peruano y al mercado tan grande de tipo de cambio que tenemos en el país.

Jorge Jenkins, product owner de la plataforma de cambio de divisas Cocos y Lucas del BCP, conversó con Gestion.pe sobre esta transición, además de las claves que impulsaron este crecimiento.

“En diciembre del año pasado, mes en el que salimos al mercado, hacíamos US$ 1.5 millones. En febrero, hacíamos US$ 8 millones; a finales de abril, US$ 24. Y hoy, llegamos a los US$ 45, esperando pronto llegar a los US$ 50 millones. Es mucho más del doble de lo que esperábamos”, cuenta Jenkins.

Este crecimiento, explica Jenkins, se debe también a que las operaciones entre soles y dólares es algo muy común en la población peruana. Además, que muchas operaciones como créditos o alquileres todavía se cotizan en dólares. “Hay un mercado de tipo de cambio importante en Perú y con ello, una necesidad del usuario de cambiar dinero pero sin manipular billetes o tener contacto uno a uno por un temor que trajo la pandemia del COVID-19”, añade.

CLAVES DE LAS PLATAFORMAS DE TIPO DE CAMBIO

Para el product owner de la plataforma de cambio de divisas Cocos y Lucas del BCP, el mercado con el que pelean son el mercado físico (casas de cambio) y los cambistas de las calles. Sin embargo, cree que esto se está transformando por lo que menciona cuatro puntos clave que impulsaron este crecimiento.

1) Precio y transparencia: La decisión de los usuarios debe tener estos dos factores, además cada plataforma debe dar una decisión informada, comparando su propuesta con otros tipos de cambios.

2) Inmediatez: Las plataformas digitales deben cambiar el dinero al instante, no a los 10 minutos ni horas pues, menciona Jenkins, genera desconfianza en el usuario.

3) Seguridad: En este caso, menciona, no solo se trata de la seguridad cibernética sino también de la exposición de cambio de billetes, inseguridad ciudadana o riesgo de contagio de covid-19

4) Confiabilidad: Jenkins explica que en este punto, todas las plataformas deben buscar un aval que dé una contraparte hacia los usuarios, en el caso de Cocos y Lucas, los respalda BCP.

PLANES DE EXPANSIÓN

Con el fin de llegar a más público, Jorge Jenkins, product owner de divisas Cocos y Lucas del BCP, comenta que tienen como meta, cerrar el año con más de US$ 50 millones en transacciones y para el 2021 esperan duplicar esta cifra. “Antes de diciembre, además esperamos ya tener la aplicación y tenemos una ambición de movernos más allá de los clientes del BCP”

Cuenta también que su principal plan de expansión es ingresar al mundo del consumo. “Buscamos entrar mediante una mezcla al mundo físico y digital, ir donde está la necesidad del cliente y a la larga convencerlos de apostar por lo digital”, finaliza.

