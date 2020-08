Por Tim Culpan

Seamos francos. No tiene sentido que Microsoft Corp. compre TikTok.

Claro, una cohorte de banqueros y abogados puede argumentar que la compra le ayudaría al gigante del software estadounidense a “volver a entrar en el juego” de las redes sociales y la publicidad.

Pero la compañía de 45 años dejó de venderse a los consumidores hace mucho tiempo, una acelerada medida del director ejecutivo, Satya Nadella, quien, antes de asumir el cargo, dirigía negocios centrados en empresas, la nube y servidores.

Incluso el fundador de la firma, Bill Gates, que ya no tiene un papel activo, considera que TikTok es un “cáliz envenenado”. Microsoft ahora genera solo un tercio de sus ingresos de la “computación más personal” en comparación con el 46% de hace cinco años.

Como comprador, Twitter Inc. tiene mucho más sentido (ya ha sostenido conversaciones preliminares, según The Wall Street Journal). La respuesta obvia es que la compañía de redes sociales ya tuvo su oportunidad con Vine, y lo arruinó, y que no debería malgastar su dinero intentándolo de nuevo. Ese es un punto de vista razonable. Sin embargo, la historia muestra muchos ejemplos de empresas que fracasaron con sus propios productos, para posteriormente comprar un servicio similar a un precio inflado.

El más famoso es Google. Antes de que la compañía se llamara Alphabet Inc., tenía un servicio llamado Google Video, que enfrentaba dificultades para ganar terreno. Si se hubiera quedado con el argumento de “intentamos y fracasamos”, nunca habría comprado YouTube —el año después del lanzamiento de Google Video— por US$ 1,650 millones. Ese se ha convertido en uno de sus negocios más importantes más allá de los simples anuncios de búsqueda.

De hecho, la estrategia de “si no puedes vencerlos, cómpralos” es una legítima estratagema comercial, y Twitter definitivamente necesita nuevas estrategias. Las cuentas con más seguidores son las de Barack Obama, Justin Bieber, Katy Perry y Rihanna, pero solo uno de ellos es menor de 30 años, y ninguno es particularmente moderno para los menores de 25 años.

TikTok sería el producto perfecto para extender el alcance de Twitter hacia audiencias más jóvenes, ampliando no solo su base de espectadores sino también los anunciantes que desean llegar a ellos. También ofrecería a las agencias y a los compradores de anuncios una alternativa más fuerte que Facebook Inc. y Alphabet, que hacen un mejor trabajo al entregar anuncios a un conjunto demográfico más amplio.

Mi colega de Bloomberg Opinion Tae Kim señaló recientemente que es poco probable que un aumento en el uso de Twitter tenga como resultado soluciones a largo plazo para su problema clave: la monetización. Una integración con TikTok podría crear una potencia de venta cruzada del tipo que disfrutan Facebook y Alphabet.

Sería fácil descartar la idea aludiendo a que Twitter es demasiado pequeño, con una capitalización de mercado de solo US$ 29,000 millones, en comparación con las valoraciones para TikTok que se extienden hasta US$ 50,000 millones. Ya he escrito que TikTok, especialmente la parte a la que apunta Microsoft, no tiene un valor ni cercano a ese.

Más importante aún, Twitter no necesita ser tan grande, solo necesita poder encontrar el dinero para comprarlo. Tiene US$ 7,800 millones en efectivo e inversiones a corto plazo y generó US$ 762 millones en flujo de efectivo libre el año pasado. En este momento, el efectivo está dando vueltas en todo el sistema financiero, y sería bastante fácil reunir un consorcio de financieros dispuestos a pagar el resto del dinero. Además, una compra de TikTok sería un factor tan positivo para las acciones que también podría lograrlo vendiendo acciones.

Quizás el mayor beneficio de la adquisición del negocio de TikTok en EE.UU., si no el beneficio completo, sería la oportunidad de finalmente tener un director ejecutivo de tiempo completo. Kevin Mayer, el exejecutivo de Walt Disney Co. que fue contratado para dirigir TikTok, podría actuar como codirector ejecutivo (o quizás director de operaciones) junto al actual titular de medio tiempo, Jack Dorsey, que divide el tiempo con Square Inc. Eso permitiría una salida fácil y salvadora para Dorsey en algún momento más adelante.

Y seamos sinceros, también para los inversionistas de Twitter, para los que solo un cambio de administración valdría cualquier precio que se le asigne.