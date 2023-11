La empresa textil Cofaco Industries invertirá cerca de US$ 2 millones en mejoras dentro de su planta situada en Los Olivos. La finalidad es incrementar la producción de tela acabada y tener un mejor control de los efluentes industriales.

Según el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) emitido al Ministerio de la Producción, los cambios contemplan la implementación de una secadora industrial, la cual demandará de un desembolso de US$ 950,000 y se ubicará en el área de tintorería de telas. Adicionalmente, se invertirá US$ 850,000 en la mejora de la Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR), utilizando infraestructura propia de las instalaciones.

“A la planta de tratamiento actual se le adicionarán equipos nuevos, para controlar más efectivamente sus efluentes industriales, DBO, DQO y lodos, y adicionalmente reaprovechar el agua luego de su tratamiento”, indica el informe.

Ambos proyectos tendrán una vida útil de 10 años.

