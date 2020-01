Para muchos el término mascota al referirnos a un animalito que llega a casa no es el adecuado. Es que adoptar a un ser vivio es como sumar a un miembro más a la familia o para los que viven solos, un compañero de vida. Y esto ha generado que la tendencia “Pet Friendly” vaya captando más adeptos, pero no solo entre las personas sino también entre las marcas y empresas, y ¿por que no? entre quienes busquen nichos de negocio.

“En el país, los primeros negocios en adoptar esta tendencia lo hicieron hace tres años y se da en diversas categorías, pero principalmente en el rubro de la gastronomía”, dice Cintya Hurtado, impulsora del movimiento Pet Friendly en el país y mamá de Pixel @elmundodepixel y Blau @blaujean, ambos adoptados e influencers en redes sociales de algunas marcas.

Cintya dice que los fines de semana son propicios para salir a consumir fuera del hogar, y quienes tienen un perro o gato en casa quieren salir con ellos, y actualmente algunos locales – ubicados principalmente en Miraflores y Barranco - ya se han abierto a tener espacios integrados para quienes son cat lovers o pets lovers.

“El 70% de quienes van a restaurantes o cafés considerados pet friendly va con su mascota y eso representa una oportunidad para otros comercios, o podemos mencionar otro tipo de tiendas que ya permiten a los clientes ir con sus mascotas como home centers o tiendas por departamento”, agrega .

Sin embargo, esta tendencia se ha dado más en los segmentos AB, y en restaurantes ubicados en esas zonas, aunque se ve dice Hurtado que el público de las periferias de Lima también ha elevado su gasto en cuanto a mascotas.

La tendencia también se está empezando dar, aunque tibiamente, en la hotelería. Así, mientras que a nivel mundial el 50% de la oferta hotelera es pet friendly, en Perú solo lo es el 13%, dándose en hoteles 4 y 5 estrellas, y principalmente en la capital, siendo el mercado de provincias tentativo para poder crecer.

Y el nicho hotelero del turismo también tiene una oportunidad en las agencias de viaje. “Ya que el público millennials hoy es el que más quiere viajar y no piensas en tener hijos sino que prefieren un perro o un gato, las agencias de viaje tienen una oportunidad para diseñar paquetes para viajes con sus mascotas", comenta.

El aceptar que esta tendencia va en avance también abarca a las empresas. “Poco a poco la sociedad se está adaptando a lo pet friendly, vemos que más empresas en espacios coworking permiten a sus colaboradores trabajar al lado de sus mascotas, o incluso ya hay casos de constructoras como Marcan que está destinando espacios exclusivos para mascotas”, dijo Hurtado

Gasto en alza

Y esta tendencia va de la mano del gasto. Es que si antes, solo se destinaba una cantidad para la compra de una cama y comida, hoy el gasto puede llegar a ser de unos S/ 2 mil a S/ 3 mil. “No solo hablamos de los gastos básicos como medicinas o alimentos, también en juguetes, recreación sí, y un componente social porque muchos animalitos tienen actividades y eso llega a sumar en el gasto”, comenta Cinthya Hurtado.

“Para darte un ejemplo, se empieza a difundir el uso de servicios de catering para celebrar los cumpleaños de las mascotas, con costos que pueden llegar a los S/ 1,500 por 60 personas, y ahí también tienes un nicho de negocio por explotar”, agrega.

Y no olvidemos la moda. Es que una prenda para un animalito puede llegar a costar unos S/ 70 a S/ 80, pero si hablamos de ropa de diseñador, el precio se puede elevar a S/ 400. Precisamente, la escuela de moda Chio Lecca lanzó el curso de diseño de ropa para mascotas, el cual dura dos meses y que ha tenido alcance y penetración.

“El curso arrancó en una sede y ya se ha expandido a Lima Norte y en el local de Jockey Plaza, lo que quiere decir que cada vez más emprendedores aprovechan la demanda que tiene el pet friendly para iniciar un negocio propio porque el público está invirtiendo", sostiene.