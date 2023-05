Pfizer Inc. colocó US$31,000 millones en bonos de alto grado, lo que se perfila como una de las mayores ofertas que se hayan realizado. El lunes, una docena de empresas vendieron casi US$15,000 millones.

Las empresas de capital de riesgo, por su parte, están acudiendo en masa a los mercados de financiamiento apalancado para obtener capital fresco para adquisiciones, y las ventas de bonos “basura” del mes ya van camino de triplicar al menos el nivel de todo mayo de 2022.

Según estrategas de Bank of America Corp. dirigidos por Yuri Seliger, las empresas que podrían haber pensado en endeudarse más adelante, en mayo o junio, podrían vender deuda ahora, ya que el Gobierno de Estados Unidos podría alcanzar los límites de endeudamiento el 1 de junio. Si los republicanos no acceden a elevar esos límites, EE.UU. podría incurrir en impago, lo que provocaría un aumento de los costos de endeudamiento en toda la economía.

“Los emisores no quieren correr el riesgo de que los mercados de capitales se vean perturbados a principios de junio, por lo que están optando por acudir al mercado ahora”, afirmó Steven Oh, responsable global de crédito y renta fija de Pinebridge Investments.

Según los estrategas de Bank of America, la emisión relativamente elevada podría influir en las primas de riesgo de grado de inversión. Los diferenciales de las empresas estadounidenses con grado de inversión se situaron el lunes en un promedio de 1,47 puntos porcentuales, su nivel más alto en una semana, según datos del índice Bloomberg.

El presidente Joe Biden y los líderes del Congreso tienen previsto reunirse el martes para seguir negociando un acuerdo que eleve el techo de la deuda. Los republicanos que lideran la Cámara de Representantes de EE.UU. están presionando para que se produzcan fuertes recortes del gasto a cambio de que accedan a aumentar el techo de la deuda.

El presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., Kevin McCarthy, dijo el lunes que las negociaciones están “lejos de llegar a una conclusión”.

Los estrategas de Bank of America prevén más de US$45,000 millones en ventas de bonos de alto grado esta semana, lo que podría ser la mayor cantidad desde la semana del 27 de febrero, cuando se vendieron US$46,000 millones. Empresas con mucho dinero como Apple Inc. y Meta Platforms Inc., matriz de Facebook, han vendido bonos este mes en el mercado de alto grado después de publicar sus resultados.

Hay alrededor de 15 operaciones en el mercado de valores respaldados por activos. Entre las empresas que buscan financiamiento se encuentran unidades de Hyundai Motor Co y Toyota Motor Corp.

Los representantes de Apple, Meta, Hyundai y Toyota no respondieron a las solicitudes de comentarios. Los representantes de Pfizer remitieron a Bloomberg a los comentarios públicos existentes y no tenían nada más que agregar.

