Subsidiaria de mexicana Arca negocia con Peru Beverage Limitada compra de sus acciones en Lindley

La mexicana Arca Continental, la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande en América Latina, dijo hoy que su subsidiaria AC Bebidas inició un proceso de negociación no vinculante para adquirir el total de las acciones que Peru Beverage Limitada tiene en su unidad peruana Lindley.

Arca, con negocios también en Argentina, Ecuador y Estados Unidos, dijo que Peru Beverage Limitada, una subsidiaria de The Coca-Cola Co, posee el 38.52% del capital social de Lindley en acciones comunes con derecho a voto no listadas.

Arca, que tomó en el 2015 el control de Lindley, espera un crecimiento de alrededor de un 2.0% en su volumen a nivel consolidado para este año.

Las acciones de Arca cerraron el miércoles en 127.19 pesos con una caída del 1.60%, en la bolsa mexicana.