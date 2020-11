Luego de unos duros trimestres, la venta de vehículos livianos se empieza a recuperar; es así que la Asociación Automotriz del Perú (AAP) reportó que repuntó con un crecimiento del 7% en octubre, siendo la categoría de SUV una de las que mas creció (+23.4%).

Es en este escenario que la marca japonesa Subaru apostará por reforzar su portafolio de SUV. “Estamos ingresando a una nueva categoría donde no teníamos presencia, las SUV de mayor tamaño con tres filas de asientos. Con esto estamos completando nuestro portafolio en Perú”, señaló Juan Felipe Salgado, business director de Subaru en el Perú.

El ejecutivo señaló que a través de este nuevo modelo -Evoltis- buscarán captar al segmento de familias jóvenes que buscan un vehículo amplio, pero en el segmento premium de SUV. El nuevo modelo será el del ticket más alto del portafolio de Subaru (sobre los US$ 50,000) y tendrán dos versiones, de ocho y siete asientos.

Para el 2021 la empresa apunta a consolidarse aún más en el segmento de SUV. Actualmente cuentan con otros tres modelos para esta categoría.

Digitalización

Otra de las apuestas de Subaru para el próximo año será el impulso de su tienda virtual. “Vamos a trabajar con una versión light de un e-commerce que permite personalizar el auto, separarlo, ver el stock. Aún no vemos un cliente que quiere finalizar su compra en la plataforma y esperar el auto desde su casa”, señaló Salgado.

Sin embargo, precisó que las ventas a través de leads digitales han crecido 70% dado que existe mucho más tráfico en las plataformas digitales hoy por hoy.

Expansión

Sobre la red de concesionarios, el ejecutivo detalló que recientemente inauguraron una nueva tienda en la ciudad de Piura y en el 2019 cimentaron su operación en Arequipa.

“Por el tipo de categorías en las que participamos -no tenemos ni Pick Up ni city cars pequeños- no vemos muchas oportunidades en ciertas provincias del país. Sin embargo, nos gustaría seguir reforzando nuestra operación de venta en el norte, posiblemente entremos a Chiclayo a través de un concesionario”, señaló Juan Felipe Salgado.

el dato

Híbridos. En el caso de vehículos eléctricos, a nivel global la empresa ya compite con vehículos híbridos. Si bien aún no han aterrizado en Perú con estas variedades, Subaru no descarta tener esta línea hacia el futuro.