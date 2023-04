Así, su socio fundador, Augusto Cáceres, explica que hoy hay un foco más importante en la sustentabilidad y rentabilidad de las startups en las que manejan inversiones, por encima del potencial de crecimiento que puede tener.

“Ves mucha más plata aguantada e invirtiéndose a menor velocidad, pero no es que haya menos plata. Los fondos se fijaban en el crecimiento hiperacelerado, y no tanto en los units economics (ingresos y costos) del negocio y qué tan sustentable podría ser en el tiempo: si antes un crecimiento implicaba que gaste US$ 1 millón al mes, hoy se contemplan estrategias que no impliquen tanto gasto”, comenta.

¿Qué tipo de startups les resulta más atractivos para invertir?

El ejecutivo indicó que, después del boom en venture capital experimentado en 2021, en el 2022 se enfocaron en inversiones más pequeñas. Este año, Qapu Ventures ya invirtió en tres startups en lo que va del año, en Colombia, México y Argentina. “Para fines de 2022, hicimos siete inversiones en total. Tuvimos una red activa de 30 personas que invirtieron en esas startups, de las cuales, cuatro transacciones se hicieron en Perú, una en México, una en Colombia y otra en Canadá. Invertimos en Kurios, Equip, entre otras startups”, mencionó.

El foco para este año seguirá puesto en etapas tempranas, así como en la diversificación de las industrias en las que invertirán. “Pensamos hacer inversiones con tickets de US$ 25,000 a US$ 50,000 por startup. Invertiremos en startups que ya tienen algo de tracción, cuentan con usuarios o algún revenue. En sectores, nos enfocamos en Latinoamérica, y estamos prontos a cerrar una [ronda con una startup] peruana”, acotó Cáceres.

“Intentamos generar un portafolio diversificado en cuanto a las industrias, aunque siempre los sectores más interesantes son fintech, proptech, soluciones vinculadas a logística, B2B SaaS, inteligencia artificial, entre otros. Las soluciones que más se buscan en el mercado son aquellas relacionadas con pagos de cuenta a cuenta, desarrollo de plataformas para cobranzas y soluciones para comercios con QR, etc. Nos gustaría invertir en algunas de ellas”, explicó el socio fundador.

¿Por qué vienen tomando relevancia las inversiones ángel?

Recientemente, Qapu Ventures levantó un fondo de US$ 1 millón de inversionistas locales. El 90% de ellos son inversionistas nuevos que no habían invertido antes en venture capital, lo cual muestra que un interés importante en activos de riesgo, a pesar de que este atractivo dista de lo observado en 2021 por parte de los fondos grandes.

En ese sentido, Cáceres argumenta que los fondos más sofisticados han visto revalorizaciones importantes diarias, pero que son más cautos y selectivos en sus inversiones. El objetivo del fondo es manejar inversiones rápidas y agresivas. “La idea es terminar con entre 20 y 30 startups, por lo que este año deberíamos cerrarlo con 10 inversiones más”, dijo.

“Hay cada vez más disponibilidad de plataformas de todo tipo para invertir; antes había menos acceso para invertir en la bolsa o en acciones que no requieren montos tan grandes”, añadió el ejecutivo.