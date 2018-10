Starbucks vende colorida versión de frappuccino con chía para Halloween

Si la nata montada de color verde no le echa para atrás, Starbucks Corp. tiene una nueva bebida para usted.

La cadena de cafeterías, que ha visto una caída del interés en su Frappuccino por el rechazo de los consumidores a las bebidas cargadas de azúcar, venderá una versión propia de brujas -que ha llamado Witch’s Brew- este Halloween.

El brebaje morado y verde sabe a crema de naranja y contiene semillas de chía, que la marca llama "verrugas de murciélago" en los materiales de marketing.

Starbucks está apostando a que las ofertas limitadas y unos colores vistosos que quedan bien en Instagram pueden ganar clientes curiosos que buscan alternativas más saludables.

La nueva bebida, que sale a la venta en los mercados de Estados Unidos, Canadá, México y algunos países del Caribe el 25 de octubre, sigue a su popular Unicorn Frappuccino, que cambia de color, en abril de 2017.

Otros intentos de atraer clientes con azúcar de colores, tales como la bola de cristal Frappuccino a principios de este año, ha tenido reacciones mixtas.

La bebida The Witch’s Brew tiene 390 calorías en su tamaño grande, y costará entre US$ 5.25 y US$ 5.95, dependiendo del mercado.