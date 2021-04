Southern Copper Corporation espera que el Gobierno peruano tome las medidas necesarias para proveer a la minera con el apoyo adecuado para iniciar la construcción del proyecto de cobre Tía María en Arequipa, señaló la empresa en un comunicado.

“Esperamos que el Gobierno peruano reconozca el progreso significativo que el proyecto ha hecho en el frente social y las importantes contribuciones que Tía María generará a la economía del Perú”, indica la minera en un Hecho de Importancia enviado a la SMV el martes.

Además, Southern Copper reiteró su visión que el inicio de las actividades de construcción de Tía María “generará oportunidades económicas significativas para la provincia de Islay y la región de Arequipa”.

“Dada la actual situación económica peruana, es crucial seguir adelante con proyectos que estimularán un ciclo de crecimiento sostenible. Durante la fase de construcción y operación, nuestra prioridad será contratar mano de obra local para cubrir los 9,000 puestos de trabajo (3,600 directos y 5,400 indirectos) que esperamos generar durante la fase de construcción de Tía María”, explicó.

“Cuando estemos en operación, esperamos que Tía María emplee directamente a 600 trabajadores e indirectamente provea trabajo para otros 4,200. Adicionalmente, desde el primer día de nuestras operaciones, generaremos significativas contribuciones significativas a los ingresos en la región de Arequipa vía regalías e impuestos”, agregó.

El proyecto Tía María, en Arequipa, ha generado diversos conflictos sociales en el valle de El Tambo.

La cartera de proyectos aprobados de Southern Copper en Perú totaliza US$ 2,800 millones, de los cuales US$ 1,600 millones ya han sido invertidos; si se incluye los proyectos de Michiquillay (US$ 2,500 millones) y Los Chancas (US$ 2,600 millones), “nuestro programa total de inversión en Perú refleja un compromiso de US$ 7,900 millones”, detalló la minera.