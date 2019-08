Los directorios cumplen un papel fundamental en las empresas debido a que velan por los mejores intereses de la corporación y de sus accionistas. Pero ¿qué tan bien están cumpliendo su papel sus miembros?

Para el 66% de las empresas del país (peruanas o con presencia local) sus directorios son buenos o muy buenos, según estudio de Real Time Management ( RTM ) y el PAD Escuela de Dirección de la Universidad de Piura.

Sin embargo, el director de RTM , Hugo Alegre Brousset, refiere que pese a esta percepción, aún existe oportunidad de que los directorios mejoren en varios aspectos como que aborden más temas estratégicos en su agenda, que trabajen en el orden y la disciplina en sus sesiones, así como que sigan y cumplan sus acuerdos; entre otros puntos.

Con respecto a los puntos que se discuten en los directorios, anotan que en general se abordan más temas operativos que estratégicos como los de desarrollo humano.

Así el 19% de las empresas del país señala que el monitoreo de la performance financiera es uno de los temas que se trata de manera excesiva; en cambio el 69% indica que la gestión de talentos y de Recursos Humanos no se abordan y debería hacerse, o se hace, pero de manera insuficiente; asimismo el 75% dice lo mismo del tema de sucesión de puestos claves.

“Esto estaría relacionado a que solo el 14% de las empresas considera que el velar por el desarrollo del personal está entre los objetivos más importantes del directorio, cuando este tema debería ser prioritario ya que si no se desarrolla al personal no hay futuro para la empresa. Por lo general se delegan estos temas a la gerencia de Recursos Humanos”, mencionó.

Agenda

Uno de los elementos claves para que las sesiones de directorios funcionen adecuadamente es que los temas de las agendas se definan y comuniquen con la debida anticipación, lo que no se estaría haciendo debido a que en 62% de las empresas del país esto se hace solo días antes de la sesión.

“Sólo el 31% de las empresas tiene una agenda anual programada. Las empresas que no lo tienen verían más temas coyunturales o de momento en sus sesiones”, dijo.

Pero asimismo los directores no estarían lo suficientemente preparados para asistir a los directorios, teniendo en cuenta que el 27% de ellos destina al año en promedio entre 10 a 19 días para las tareas correspondientes a las sesiones del directorio, como son el prepararse, hacer seguimiento, tener contactos informales con la organización, entre otros.

“El que no haya evaluaciones hace que no haya mejoras y que no se identifiquen los puntos débiles de los directores. Se debe medir si vienen preparados a las sesiones, si su participación es la adecuada, si fomenta el espíritu de equipo, y si cumple con los encargos que se le dan. La evaluación deben hacerla sus pares y el presidente del directorio”, agregó.

En cuanto a los objetivos acordados en el directorio, el 68% de las empresas señala que sí se cumplen de manera adecuada, mientras el 61% refiere que si hay un buen seguimiento.

Disrupción

Sobre todo en estos tiempos, las empresas se ven enfrentados a cambios disruptivos como la transformación digital, el enfrentar nuevos modelo de negocios o de fuerza laboral, entre otros, ¿Están preparados los directorios para enfrentar este tipo de cambios? Hugo Alegre Brousset indicó que solo el 28% de las empresas del país o que operan localmente considera que su directorio está debidamente preparado para ello, y viene tomando suficientes medidas al respecto.

Y en busca de la idoneidad del directorio, el también docente del PAD refirió que se recomienda que más del 50% de sus miembros sean independientes. Hoy en promedio, en el 27% de las empresas del país los directores son independientes.

“Una de las demandas que se hace a los directores independientes es que conozcan a profundidad el negocio de la empresa en el que serán miembros del directorio. Los directores independientes no están condicionados y ayudan a tener una mejor visión”, anotó.

En corto

Evaluación. Una de las claves que mejorarían el desempeño de los directores de las empresas del país es que exista un procedimiento formal de evaluación del directorio por parte de sus miembros, pero solo el 21% de las empresas lo hace anualmente o cada dos años; el 56% no cuenta con este tipo de procedimiento.

CIFRAS Y DATOS

Miembros del directorio aumentan según el tamaño de la empresa, siendo 5 a 6 miembros el promedio.

Estudio. Se realizó en junio de este año, a representantes (presidente del directorio, director, gerente general, entre otros) de empresas que facturan hasta más de US$500 millones de diferentes sectores.

Ingresos. La compensación anual más usual para los directores en el país oscila entre los US$10,000 a US$30,000. En un 21% de los casos la función de director no es remunerada porque podrían ser funcionario de la misma compañía.