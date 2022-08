Snap Inc, empresa matriz de la aplicación de medios sociales Snapchat, ha alcanzado 1 millón de suscriptores para su suscripción premium Snapchat+, dijo la compañía el lunes, después de lanzar el servicio en junio como una nueva fuente de ingresos.

Las empresas de redes sociales, como Snap, Twitter Inc y Meta Platforms Inc, que obtienen la mayor parte de sus ingresos de la venta de publicidad digital, se enfrentan a un mercado publicitario que se debilita debido a una inflación récord que hace que las marcas repriman su gasto en marketing.

Las acciones de Snap cayeron un 25% el mes pasado tras los decepcionantes resultados del segundo trimestre, al sufrir una demanda publicitaria más débil de lo que esperaba Wall Street. El presidente ejecutivo, Evan Spiegel, dijo que la compañía trabajaría para acelerar el crecimiento de los ingresos, en parte a través de nuevas fuentes de ingresos.

Snapchat+, que cuesta US$ 3.99 al mes en Estados Unidos, ofrece acceso a 11 funciones exclusivas que aún no están disponibles para los usuarios generales.

Entre las cuatro nuevas características anunciadas el lunes se encuentran los nuevos diseños de los iconos de la aplicación de Snapchat y la posibilidad de que los suscriptores hagan que sus mensajes sean más visibles para los famosos en Snapchat. Los suscriptores también pueden utilizar Snapchat en los computadores de escritorio.

La función de suscripción de pago se está expandiendo a más países, como Arabia Saudí, India y Egipto, para un total de 25 mercados, dijo Snap.

Twitter, que está en una batalla legal con el multimillonario Elon Musk por su intento de abandonar su acuerdo de US$ 44,000 millones para comprar la compañía, también lanzó previamente un producto de suscripción de US$ 4.99 al mes llamado Twitter Blue. Facebook e Instagram no ofrecen por ahora suscripciones de pago.