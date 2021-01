Tal como se adelantó en octubre del año pasado, Realme -marca de smartphones del gigante chino BBK Electronics- anunció su ingreso oficial al mercado peruano con el arribo de tres equipos de la serie 7 (gama media), cuyos precios oscilan entre los S/ 899 y S/ 1,299. La marca -con presencia en Colombia y México, en el mercado latinoamericano- ha logrado en dos años de operación 50 millones de usuarios en el mundo y en Perú apunta ganar espacio entre ‘el público joven’.

“Realme, es una marca china de teléfonos inteligentes, que se lanzó hace dos años al mercado, logrando un crecimiento exponencial con 50 millones de usuarios al termino del 2020. Nuestra propuesta se enfoca en productos de alta calidad y tecnología, diseño atractivo y precio accesible”, detalló a Gestión.pe el gerente de Relaciones Públicas de Realme, Marco Barrantes.

En esa línea, explicó que la marca se animó por ingresar al Perú debido a que -pese a la pandemia- es un mercado atractivo y de alto potencial . “Por eso es que estamos lanzando el portafolio de la serie 7 para un público joven altamente digital -que es nuestra target principal- aunque no descartamos a otros usuarios que también se interesen por nuestros productos, ya que podemos acercarnos también a los emprendedores, que generen contenido para su propio negocio”.

Juan Pablo Isasi, jefe de ventas de Realme en Perú, afirmó -en tanto- que el público joven tiene dos características: “el primero, es que está ávido de probar nuevas marcas tomando en cuenta que aún faltan (marcas de celulares) por entrar y lo segundo, que es muy exigente en los servicios de tecnología por lo que van a poder usar nuestros equipos al máximo así como valorar y apreciar los atributos que ofrece”.

El objetivo de la compañía -en el mediano plazo y largo plazo- es ubicarse entre los cinco principales ‘gamers’ de equipos móviles.

“No va ser fácil porque en el mercado peruano ya hay marcas consolidadas, pero pensamos que por los atributos que ofrecemos a nuestros clientes -que son muy robustos- en batería, carga y cámara aunado a precios accesibles, nos va ayudar a alcanzar la posición número cinco del ranking de preferencias , que ya ha sido alcanzado en varios países sobre todo del Asia, por lo que estamos muy optimistas”, acotó.

Por el momento, Realme no tiene previsto abrir una tienda para la venta directa de sus equipos móviles -como son el Realme 7 Pro; Realme 7 y Realme 7i- pero tampoco descarta esta posibilidad en el largo plazo. “Esta opción lo vamos a evaluar a lo largo del año”.

Sus canales de venta serán tres: la primera a través de las operadoras de telefonía móvil. En esta primera etapa será a través de Entel, pero no se descarta ir sumando a otras operadoras.

La segunda es a través de los retail “que tienen una menor penetración en Perú, pero que va ganando relevancia con el paso del tiempo”.

La tercera es por el canal de ecommerce, por su página web y con otras web con las que ya se está en conversaciones.

-El mercado de celulares y el impacto de un nuevo operador-

El objetivo de Realme es posicionarse en el puesto cinco del ranking de preferencias de los peruanos, ¿podrá lograrlo?

Primero conozcamos las marcas de celulares que más se importaron el 2020, que en cierto medida sirve para medir la preferencia de los consumidores. Así, según el último reporte de Dominio Consultores, Samsung lidera este ranking con 2 millones de unidades importadas y una participación de mercado de 27.3%.

Le sigue Huawei con 1′600,000 unidades importadas y una participación de mercado 22%. En el puesto tres se ubica Xiaomi con 921,000 unidades importada y una participación de mercado de 12.5%.

En el puesto cuatro se ubica ZTE con 591,000 unidades importadas y 8% de participación de mercado; mientras que en el puesto cinco se encuentra Motorola con 431,000 unidades importadas y una participación de 6%.

“ La venta de celulares, no solo en Perú sino a nivel mundial, viene cayendo desde el 2019. Sin embargo, en el último trimestre del 2020, arribo una cantidad de celulares superior a la prevista por lo que -presumimos- se vendieron en Navidad y en el primer trimestre del 2021, por lo que probablemente se pudo tener un mejor resultado -a nivel de ventas- el 2020. La caída -el 2020- fue más atenuada por este factor”, afirmó el director de Dominio Consultores, Fernando Grados.

En ese sentido, consideró que este año el mercado de celulares continuara descendiendo , “debido a que ya hay una saturación del mercado tomando en cuenta que ya tenemos 40 millones de líneas en uso según el Osiptel, por la que la compra de celulares nuevos de personas que no tengan equipo va ser muy poco y más bien la compra de celular para sustituir un equipo antiguo va ser lo que va a mandar o determinar -ahora- el factor de compra ”.

Para Grados la meta impuesta por Realme es ‘retador’ tomando en cuenta que su presencia en Perú todavía es pequeña: solo el año pasado importó 20,000 unidades muy por debajo de LG que trajo 280,000 unidades y alcanzó un participación de mercado de 3.8% e incluso lejana a la importación de equipos de Xioami o Huawei.

“Me suena interesante y retador lo que Realme pretende alcanzar, pero si me remito a la cifras, no veo como. Tomando en cuenta que un nuevo jugador es importante pero cuando el mercado esta en franco crecimiento, pero ahora no está en crecimiento. O no tienen cifras de lo que está pasando o cuentan con una estrategia innovadora, que nos sorprenda este año. Para darte una idea, el líder que es Samsung importó 2 millones de unidades el 2020 contra 20,000 -que es el 1% que tiene Realme- lo veo lejano”, agregó.

A reglón seguido, recordó que si bien tanto Xiaomi como Huawei arribaron al país como marcas chicas y con el paso de los años crecieron, “pero lo hicieron en un momento en la que el consumidor peruano estaba ávido en la búsqueda de equipos, ahora estamos en meseta y en un mercado de mantenimiento”.

Ante ello, estimó que alcanzar el quinto lugar en las preferencias de los peruanos le puede tomar hasta dos años.

