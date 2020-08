Las apuestas a una fusión entre las dos mayores corredoras de China han contribuido a impulsar un repunte de todo el sector, y el país asiático, gobernado por el Partido Comunista, acapara siete de las diez principales firmas de corretaje del mundo por valor de mercado.

CSC Financial Co., con sede en Pekín, ha ganado un 86% en bolsa este año, superando por primera vez a su posible pretendiente, Citic Securities Co., para convertirse en la mayor firma de corretaje de China por valor de mercado esta semana. Citic se ha apreciado un 23%, frente al avance del 9% del índice de referencia de Shanghái.

El plan para una fusión entre las dos corredoras lleva en marcha desde al menos abril, y sus principales accionistas realizaron estudios de viabilidad sobre la estructuración de un posible acuerdo, informó Bloomberg anteriormente.

La fusión crearía una empresa valorada en la actualidad en más de US$ 100,000 millones, superando incluso a Morgan Stanley y Goldman Sachs Group Inc., según datos recabados por Bloomberg.

En un informe remitido a la bolsa de valores de Shanghái el lunes, CSC dijo que el reciente repunte ha elevado la relación precio/valor contable a 9.68 veces, frente a la media del sector de 2.57. Advirtió a los inversores de los riesgos y los instó a ser racionales.

Las dos firmas van muy por detrás de sus competidores de Wall Street en activos. CSC tiene aproximadamente US$ 41,000 millones y Citic alrededor de US$ 132,000 millones. Goldman Sachs acumulaba activos por US$ 1.1 billones a finales de junio.

Las corredoras chinas, un indicador desde hace tiempo del mercado general, han estado liderando la mayor carrera alcista del país desde el 2015 a medida que la economía se recupera del impacto de los cierres provocados por el coronavirus a principios de este año. El volumen de negociación aumentó, y las operaciones superaron 1 billón de yuanes (US$ 143,000 millones) durante 17 días consecutivos.

Ante la euforia del mercado, otros corredores chinos, como Huatai Securities Co. y Haitong Securities Co., han escalado posiciones en la clasificación y se ubicaron en el séptimo y octavo lugar después de Credit Suisse Group AG.

Desde hace tiempo, China quiere crear un corredor que pueda competir con empresas como Goldman a medida que el país abre completamente su industria financiera de US$ 47 billones a bancos extranjeros este año.

A finales del año pasado, la Comisión Reguladora de Valores de China dijo que quería crear bancos de inversión de “tamaño de portaaviones” para competir con Wall Street, así como para promover la expansión internacional.