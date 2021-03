John Prado es relativamente nuevo en el cargo de managing director de Siemens Energy para Perú, Bolivia y Ecuador, pues asumió funciones desde abril de 2020. Sin embargo, el ejecutivo cuenta con más de 20 años de experiencia en la empresa y en total 30 años en el sector energético.

¿Cómo llega a la empresa?

Empecé a trabajar en ella cuando esta se llamaba Westinghouse en el año 91. Tenía seis o siete años cuando se da la absorción por parte de Siemens Energy.

¿Qué ventaja le da haber pasado por distintos puestos en la empresa?

Lo positivo de tener experiencia en varias áreas es que tienes una idea de lo que necesitan diferentes partes de la organización. Es bueno tener el conocimiento, las herramientas y los recursos para brindar apoyo.

¿Qué tal la experiencia del teletrabajo hasta ahora?

Creo que, si uno está acostumbrado a moverse por varios países, como en mi caso, también puede trabajar desde donde esté, ya sea en una oficina, en el hotel o donde sea. Lo que uno extraña es tener el contacto con la gente, poder levantarse de su asiento, ir a hablar con alguien y sentir cómo están. Esas son cosas que no se captan por la pantalla. Hay expresiones o energías que te dicen algo.

¿Cuál es la solución?

La comunicación es importante, hacer muchas preguntas. Obviamente hay otros métodos o se puede intentar a través de otras personas. Muchas veces la confianza existe con otras personas y es bueno preguntar a través de otros cómo está el equipo, qué necesitan.

¿Cómo ha afectado la pandemia al grupo humano a su cargo?

No hemos tenido ninguna pérdida, gracias a Dios, pero sí ha habido infectados en diferentes áreas. Sin embargo, todo el equipo de salud, seguridad y crisis ha hecho un gran trabajo.

¿En qué sentido?

Se llegó a adquirir, por ejemplo, recursos de oxígeno en caso algún integrante de la empresa lo necesitara. Han hecho un excelente trabajo ofreciendo el apoyo en términos de lo que se necesita. A veces es solamente hablar, dar apoyo moral y otras veces se trata de medicamentos.

Además de su trabajo, ¿qué disfruta hacer?

Escuchar música y también me gusta bailar, pero lastimosamente no se puede.

¿Cómo qué?

Para escuchar, de todo un poco, como el rock en español y el rock de los 90 de Estados Unidos. Y de bailar, la salsa y merengue, cosas más alegres.

¿Le gusta algún deporte?

Como crecí y viví en Estados Unidos, me gusta ver deportes como básquet, baseball y fútbol americano. De hecho, este año fue el mejor posible en cuanto a deportes porque cada uno de mis equipos ganó en sus ligas.

¿Practica o ha practicado alguno de ellos?

Cuando era niño jugaba baseball. No jugaba bien, pero me gustaba. El golf también me encanta. Es relajante, juegas a tu ritmo, es un juego muy mental. Si no te concentras, la bola se va a cualquier lado menos donde tiene que ir.

¿Tiene similitudes con la gestión?

Lo que tiene es el aspecto de estrategia y de evaluar riesgos, porque cuando estás pensando qué hacer, hay muchas tentaciones. O te vas por encima de ciertos árboles para acortar camino o juegas un poquito más conservador por el medio. Te vas a alejar más, te va a tomar un juego más para llegar al hoyo, pero quizás es lo más seguro.