Desde que las actividades económicas empezaron a reactivarse, algunos sectores han tenido un mejor comportamiento. Uno de ellos ha sido el de salud, que por la situación de la pandemia hizo que, en el caso de los seguros, se elevara.

Cabe mencionar que, históricamente, el limeño no se enfoca en la contratación de seguros con antelación. “Por el contexto del COVID-19 no se han desarrollado productos nuevos; pero sí se han visto contrataciones, más por miedo que por prevención”, refiere Arturo Ariansen, gerente general de la corredora de seguros Ariansen Allemant.

Una encuesta de Apoyo Consultoría revelaba que, en el caso de los limeños, un 41% estaba de acuerdo o totalmente de acuerdo en buscar un seguro de salud, así el costo sea elevado; mientras que casi un 50% pagaría hasta S/ 200. Ariansen señaló que el factor que lleva a que muchos se desanimen es el precio. ¿Esta tendencia se mantendrá?

“Los seguros médicos privados no son económicos, el de más bajo precio puede estar en US$ 600 al año, y si inscribe a su cónyuge y tiene un hijo, el monto puede subir a US$ 1,500 con coberturas que pueden alcanzar los S/ 3.5 millones”, explicó el ejecutivo, tras anotar que quien tome el seguro debe pensar que no puede destinar más de 7% de su ingreso anual en un seguro.

En el caso de la EPS tiene otras características, pero se puede conseguir de unos S/ 190 para el titular, pero si suma a más personas, la cifra se eleva entre S/ 250 y S/ 320 al mes. “Por ende, si la mayoría quiere invertir hasta S/ 200 es un poco complicado ver que oferta va a encontrar”, anotó.

Seguro vehicular

Otro sector que ha crecido de manera importante es el seguro vehicular. Así, la estrategia del sector automotriz para la venta de vehículos ha empujado al alza este tipo de seguros.

“En nuestro caso hemos visto que, en seguros para automóviles, como bróker, hemos crecido 13%, mientras que en seguro médico, un 10%. En teoría, en el caso de los vehículos, no debería de haber un alza porque varios meses estuvo parada la circulación de vehículos, pero desde que arrancó la venta de autos, las empresas tuvieron mayores ofertas como el comprar ahora y empezar a pagar en enero, que hizo que las ventas avancen”, sostuvo Ariansen.

Así, el comprar carros lleva a la contratación de seguros porque la adquisición se está dando vía financiamiento bancario, que obliga la compra de un seguro.

Otro segmento que también ha experimentado crecimiento es el de pólizas para el hogar, mientras que los seguros tomados por empresas de servicios han caído.

“Se espera que la reactivación que se plantea desde el gobierno funcione y los seguros también repunten. En nuestro caso, la proyección era crecer entre un 25% y 30% en relación al 2019, y a mediados del año estamos en la misma cifra que teníamos en el ejercicio pasado. A fines de año el crecimiento sería solo de un 10%”, comentó.

el dato

Segmento corporativo. En cuanto a los seguros tomados por empresas, Arturo Ariansen dijo que los más afectados vienen siendo cines, casinos y restaurantes, que han tenido que dejar de tomar seguros.