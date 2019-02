Sedapal no cumplió con su meta de inversión en el 2018

La gestión presupuestal de Sedapal –medida por su resultado económico (utilidad)- alcanzó los S/ 327.7 millones el año pasado, lo que significó S/ 243.8 millones por encima de la meta para ese periodo.

Este resultado se explica principalmente por los menores gastos de capital y el mejor resultado operativo (en S/ 106.3 millones), informó el Fonafe en su reporte de Evaluación Presupuestal y Financiera de la empresa prestadora del servicio de saneamiento.

Justamente, las inversiones (formación bruta de capital - Fbk) de la empresa estatal sumaron S/ 546.6 millones entre enero y diciembre pasado, lo que resultó en casi S/ 137 millones menos que lo proyectado en ese periodo; es decir, se ejecutó el 80% del monto previsto.

Este resultado responde a los retrasos en la ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en los distritos de Ventanilla y Cieneguilla por declararse desierta la convocatoria y por problema de disponibilidad de terrenos para la construcción de pozos, respectivamente, según el informe.

Además por el abandono de supervisión de obras y reservorios ubicados en zonas arqueológicas, explicó el Fonafe.

- Plan operativo



El plan operativo al cuarto trimestre del 2018, alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 94%, siendo dos los indicadores que presentaron menor ejecución.

Se ejecutó un 43% de obras de rehabilitación de infraestructura concluidas. Esto debido a los retrasos en los cambios de colectores en los distritos de La Perla, Ventanilla, San Martín de Porres y Rímac.

Además, por los retrasos en el cambio de línea de impulsión de agua potable, reposición de colectores, buzones y conexiones domiciliarias, entre otros, debido a la nulidad de contrato, retrasos en el proceso de selección, cambios de normatividad y demoras en las gestiones administrativas, indica el reporte.

Asimismo, se implementó en un 76% el Modelo de Gestión Empresarial, debido al menor puntaje obtenido en los criterios de orientación hacia el cliente, orientación hacia el personal y enfoque en las operaciones.

- Gestión financiera



La utilidad neta (S/ 350.5 millones) se incrementó en S/ 63.7 millones respecto al 2017, debido a los mayores ingresos por servicios de agua y alcantarillado, y monitoreo de aguas subterráneas, señala Fonafe.

- Gestión de personal



El gasto integrado de personal (S/ 331.3 millones) se ejecutó en 85% respecto a su meta, debido a los retrasos en los procesos de contratación de personal y por declararse desierto el servicio de consultoría de inventario físico y revisión de vida útil de los activos, menciona el reporte.

Agua no facturada llega al 27%

Metas. El agua no facturada en Lima llegó a 27% del consumo, menor en 0.2% respecto de su meta prevista, indicó Fonafe en su reporte. Sin embargo, el exgerente general de Sedapal, Michael Vega, señaló que por debajo de 30% de agua no facturada, no resultaba económico invertir para remediarlo (Gestión 11.09.2018 ).