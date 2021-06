Menos empresas “zombi” persiguen el sector energético a medida que la industria se recupera de un colapso de la demanda provocado por la pandemia.

El número de empresas de energía estadounidenses que no ganaron suficiente dinero en el último año para cubrir los gastos por intereses se redujo a 78 desde 82 antes de la última ronda de resultados, según muestran los datos compilados por Bloomberg. Operadoras de oleoductos como Kinder Morgan Inc. y Targa Resources Corp., y exploradores de shale como CNX Resources Corp. y Comstock Resources Inc., figuran entre las que salieron de la lista.

Por el impacto de la caída de los precios del petróleo el año pasado, el sector energético tiene la mayor concentración de las llamadas empresas zombis. El grupo, que incluye gigantes como Chevron Corp. y Exxon Mobil Corp., todavía representa alrededor del 70% de todas las empresas de petróleo y gas en el índice Russell 3000.

Pero lo peor parece haber pasado para la industria a medida que la economía emerge de la pandemia, impulsando un repunte en la demanda que ha ayudado a restaurar las ganancias y el flujo de caja.

Las empresas zombi reciben su apodo debido a su tendencia a cojear, incapaces de ganar lo suficiente para librarse de sus obligaciones, pero aún con suficiente acceso al crédito para renovar sus deudas.

A veces son un lastre para la economía porque mantienen activos inmovilizados en empresas que no pueden permitirse invertir y desarrollar sus negocios. Sin duda, no todas las empresas que se convierten en zombi están destinadas a seguir siéndolo para siempre.

Kinder Morgan, por ejemplo, salió de la lista después de registrar una ganancia récord en el primer trimestre debido a las ventas de gas natural altamente rentables durante la histórica tormenta de invierno que afectó a Texas.

La compañía, que opera una amplia red de oleoductos y terminales de combustibles, debería registrar casi US$ 4,500 millones en ganancias operativas este año, más del doble del año pasado, según el promedio de las estimaciones de analistas compiladas por Bloomberg. También se espera que Exxon y Chevron generen ganancias que sean más que suficientes para pagar su deuda.