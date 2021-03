A pesar de las duras restricciones que se tuvo en el 2020, según cifras de Mincetur y Promperú en diciembre del año pasado el Perú recibió 34,602 visitantes. “Es un número pequeño comparado a los 300,000 que recibíamos mensualmente antes de la pandemia; pero evidencia que se mantiene el interés de los turistas por visitar el Perú”, dijo Enrique Quiñones, vicepresidente de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (APOTUR).

El ejecutivo precisó que por los recientes cierres de fronteras y cuarentenas que se impusieron, esas cifras cayeron a inicios del año; pero hoy con mejores condiciones se podría retomar la reactivación del sector turismo.

“De abrirse las fronteras antes de la Semana Santa es posible que recibamos lo mismo que en noviembre de 2020 (11,620 visitantes); y en mayo y junio hasta un 20% de turistas que llegaron en ese período en el 2019. Aproximadamente podrían llegar 180,000 visitantes en el primer semestre”, señaló Quiñones.

El especialista explicó que el turismo receptivo no se reactiva como otras industrias, solo con abrirse las puertas; dado que los consumidores necesitan de dos a tres meses de anticipación para poder planificar un viaje a Perú.

Cabe destacar que, en el 2019, un total de 4.12 millones de visitantes extranjeros llegaron al Perú, de los cuales el 65% lo hizo por recreación, ocio y comercio, consumiendo bienes y servicios turísticos como hospedajes, restaurantes, tours, movilidad, guías, artesanías, entre otros. Este tipo de visitantes en promedio permanecían en el país 10 noches con un gasto aproximado de US$1,040 por persona, dejando divisas por US$2,800 millones.

Impacto

De acuerdo con APOTUR más del 90% de las operaciones del sector turismo se vieron muy afectadas con las medidas adoptadas por el gobierno central para hacer frente al COVID-19. “Ello se refleja en las más de 800 mil personas que se han quedado sin trabajo, lo que no les permite tener una fuente de ingresos para sus familias”, señaló la asociación.

Así, explicaron que en términos de valor monetario el turismo receptivo es tres veces mayor al turismo vacacional interno, ya que el extranjero gasta hasta 10 veces más de lo que destina un turista nacional en un viaje.

Debemos tener en cuenta que el turismo interno no compensa al receptivo, ya que un vacacionista extranjero gasta mucho más que un turista nacional por viaje. “Un extranjero gasta en promedio US$ 1,380, mientras que el nacional apenas US$ 136″, señala Aldo Macchiavello, presidente de APOTUR.

Tendencia

Durante el evento organizado por la asociación, también se presentó el estudio de Insight Hunting SEO realizado por Impulso Pr y Marketing de Influencia para APOTUR. Este reveló que las búsquedas online nacionales sobre turismo local regresaron a los niveles normales pre-pandemia en el último trimestre del 2020.

Mientras que las búsquedas online internacionales con interés en visitar el Perú tuvieron un crecimiento sostenido mes a mes desde abril, llegando en diciembre a 1.7 millones de búsquedas. Asimismo, según cifras de la consultora Perú solo representa el 2% de las personas interesadas en hacer turismo en el país.

“Hay que precisar que la llegada de turistas internacionales es beneficioso para el país ya que ayudará a reactivar la economía de muchas familias y ciudades que viven del turismo. Además, que no representan una amenaza de contagio del COVID-19, ya que son altamente exigentes con los estándares de calidad, salubridad y seguridad y cumplen al 100% con los protocolos de seguridad en todo momento”, añadió Macchiavello.

En ese sentido, APOTUR plantea diversas alternativas para la reactivación del turismo receptivo, entre las que destacan extensión de plazos de los préstamos Reactiva para el sector (para toda la Cadena de Valor, sin excluir a empresas por tamaño o clasificación); permitir el ingreso inmediato de turistas (Levantamiento de cuarentena focalizada para viajeros) con prueba molecular negativa (PCR) y/o certificado de vacunación.