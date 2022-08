“En lo que va del año, el mercado tuvo una ligera contracción, tanto en volumen como en precio. Pareciera que las circunstancias que se viven en el país han impactado en un menor volumen y los consumidores adquieren productos más promocionados o de precios más bajos”, sostuvo Fernando Ortiz, gerente general de la unidad de Consumo de Sanofi para Colombia, Ecuador y Perú.

Esto contrasta con la proyección de inicio de año cuando se esperaba un crecimiento entre un 5% o 6%. “Esperamos que la demanda se recupere pero no que crezca a los niveles deseados, quizá alcance lacifra del año pasado o un avance de 1% o 2%”, agregó.

Es así que las categorías de mayor valor no están siendo priorizadas como antes. Aquí, podemos mencionar los multivitamínicos que tienen un precio más alto.

Foco en lanzamiento

Sin embargo, desde Sanofi, sí buscan crecer. Por ello, la empresa se enfoca en su nuevo lanzamiento, Buscamint.

“Es parte de la familia Buscapina, y con este ingreso esperamos que la marca crezca entre un 17% a 19%”, agrega el ejecutivo.

Y el lanzamiento empujará el crecimiento de toda la división de OTC. “Explicará cerca de un 50% del avance para este año”, precisa.

Cabe precisar que Sanofi participa en OTC de manera fuerte en cuatro categorías, la de Pro bióticos (con Entorogermina) en Alergia (Allegra), Digestivo (con Buscapina) y en estreñimiento (Edulcolax).

“Son las categorías donde ponemos más foco pero participamos en otras como movilidad, dolor, entre otras”

Para 2023 preparan más extensiones de línea. “Por ahora estamos haciendo ajustes a los planes pero ya tenemos algunas aprobaciones de autorización de marketing”, sostuvo.

El Dato

Ventas. Para Fernando Ortiz, en el mercado peruano se encuentran puntos de venta que no son completamente OTC (over the counter). “Por su estructura las farmacias no son tan OTC, son más behind the counter, son pocas las que tienen góndola. El 90% de las farmacias tiene un diseño de mostrador”, agregó.