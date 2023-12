Su reunión, —que duró varias horas y a la que Altman calificó de “muy agradable”— pone de relieve el papel único de D’Angelo en un drama corporativo que ha cautivado la atención de Silicon Valley, y la importancia de su relación para restaurar cierta estabilidad en la startup de inteligencia artificial más conocida del mundo. Como parte del acuerdo para traer de vuelta a Altman, la junta deberá revisarse por completo, con una excepción: D’Angelo permanecerá como director.

La permanencia de D’Angelo en la empresa puede haber sorprendido a algunos, dada su participación en la salida de Altman por no ser “consistentemente sincero en sus comunicaciones con la junta directiva”.

En una entrevista Vinod Khosla, fundador de Khosla Ventures —uno de los primeros inversionistas de OpenAI— dijo que creía que D’Angelo se mantuvo firme en su decisión, a pesar de lo mucho que la medida irritó a inversionistas y empleados. Sin embargo, después de que casi todo el personal de OpenAI amenazara con renunciar, D’Angelo se convirtió en una figura clave en las negociaciones con Altman sobre su retorno.

La implicación de D’Angelo en toda la saga de OpenAI ha atraído nueva atención y escrutinio sobre un experto de Silicon Valley de larga data. Como cofundador de Quora, un sitio web de preguntas y respuestas, y uno de los primeros ejecutivos de Facebook, D’Angelo es muy conocido en el sector.

Cuando Kevin Systrom lanzó Instagram y tuvo problemas técnicos, pensó: “¿Quién es la persona más inteligente que conozco a la que puedo llamar?”. La respuesta, como contó más tarde a The New York Times, fue D’Angelo. Pero el CEO de Quora también ha sido descrito por las personas que han trabajado con él como un líder reservado y calculador, y con cierto historial previo en destituciones corporativas por sorpresa.

Su posición en la junta también ha sorprendido a algunos porque Quora ha estado en competencia cada vez más directa con el servicio más conocido de OpenAI, ChatGPT. Desde el principio, un potente chatbot de inteligencia artificial capaz de responder preguntas en cuestión de segundos corría el riesgo de socavar, al menos en parte, la propuesta de Quora a los usuarios.

Poco después de que OpenAI lanzara ChatGPT hace un año, Quora introdujo Poe, una plataforma que permite a la gente hacer preguntas a varios chatbots de IA, incluido ChatGPT. A finales de octubre, Poe introdujo una opción para que los desarrolladores monetizaran los bots personalizados que construyeran utilizando sus herramientas. Al mes siguiente, OpenAI anunció que los usuarios podrían crear versiones personalizadas de ChatGPT y ganar dinero con sus creaciones en una nueva tienda GPT.

Sam Altman Photographer: David Paul Morris/Bloomberg

La situación es inusual, dijo Kellie McElhaney, profesora de responsabilidad social corporativa en la Haas School of Business de la Universidad de California en Berkeley. La junta directiva de OpenAI se constituyó como una organización sin ánimo de lucro, que por lo general no tiene limitaciones fiduciarias tan cuidadosamente examinadas como las entidades con ánimo de lucro, dijo McElhaney.

Aunque D’Angelo sigue formando parte de la junta, uno de sus compañeros lo abandonó por temor a conflictos de intereses. El capitalista de riesgo y cofundador de LinkedIn Reid Hoffman, dejó la junta de OpenAI a principios de este año, alegando su creciente número de inversiones en empresas de IA.

“Se siente como una ruptura de la confianza con múltiples partes”, dijo McElhaney. “En algunas situaciones, se dice que la junta quitó el ojo de la pelota. Aquí, nadie sabe qué es esa pelota y hacia dónde va”.

En un comunicado, un portavoz de Quora dijo que Poe es “una plataforma neutral”. El servicio “proporciona a los consumidores de todo el mundo acceso a modelos de IA de OpenAI, Anthropic, Google, Meta y muchos otros desarrolladores”, dijo el portavoz. “Quora no está en el negocio de entrenar estos modelos; nuestro papel es permitir que aquellos que entrenan modelos lleguen a una gran audiencia”.

OpenAI no respondió a una solicitud de comentarios. Una persona familiarizada con la situación dijo que la junta de OpenAI apreciaba tener la perspectiva de un cliente como Quora entre sus directores.

Desde la destitución de Altman, D’Angelo ha hecho pocas declaraciones públicas, pero a medida que se disparaban los rumores sobre sus conflictos y motivos, compartió nuevamente un post en X, antes Twitter, del CEO de Replit, Amjad Masad.

“Conozco a Adam D’Angelo desde hace muchos años”, escribió Masad. “Aunque hace tiempo que no hablo con él, la idea de que se ha vuelto loco o que está siendo vengativo por el solapamiento de algunas funciones o cualquiera de los otros rumores me parece simplemente errónea”.

Aunque la destitución de Altman conmocionó al sector, no era la primera experiencia de D’Angelo destituyendo repentinamente al líder de una empresa. En 2012, su cofundador en Quora, Charlie Cheever, también fue expulsado.

En respuesta a una pregunta en Quora sobre la situación laboral de Cheever, D’Angelo dijo: “Decidimos que era lo mejor” refiriéndose a su cofundador alejándose del trabajo diario en la empresa.

Según una persona familiarizada con el asunto, Cheever apenas tuvo conocimiento de la ruptura. Fue tan repentino que los empleados visitaron la casa de Cheever llorando, preguntando por qué se había ido. Al parecer, hubo poca comunicación sobre la decisión o por qué se tomó, incluso al personal, dijo la persona. Los cofundadores apenas han mantenido contacto desde entonces.

En la década transcurrida desde entonces, D’Angelo ha seguido construyendo Quora hasta convertirla en una plataforma para compartir conocimientos de todo tipo, aunque aún le queda mucho camino por recorrer antes de estar a la altura de la elevada predicción del inversor de Quora Keith Rabois en 2010 de que “será la empresa más valiosa creada después de 2005″.

Quora ha recaudado unos US$ 300 millones de grandes nombres de Silicon Valley, según PitchBook, pero casi 15 años después de su lanzamiento, aún no ha salido a bolsa ni ha sido adquirida. En 2019, la compañía estaba valorada en US$ 2,000 millones, según PitchBook.

Hace seis años, en respuesta a una pregunta en Quora, D’Angelo dijo que esperaba que la IA pudiera ayudar a su startup “en todo tipo de formas” a medida que la tecnología “se vuelve más poderosa”, incluso ayudando a “las personas a escribir mejores respuestas”. Pero también sugirió que todas las apuestas pueden estar apagadas si y cuando la IA llegue a un punto en el que “pueda hacer cualquier cosa que un humano pueda hacer”.

“Creo que alguna forma de intercambio de conocimientos será importante en ese mundo, pero la seguridad de la IA es una preocupación mucho mayor”, escribió. “Considero que es bueno que algunas personas estén pensando en esos problemas de seguridad en este momento, pero personalmente no creo que sea constructivo para mí preocuparme por ese mundo y en su lugar simplemente deberé adaptarme, a medida que se acerca”.

Al año siguiente, se unió al consejo de OpenAI.

